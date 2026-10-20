Al menos cuatro personas mueren en las inundaciones que azotan el este de España

Al menos cuatro personas han muerto tras fuertes lluvias y graves inundaciones en el este de España, lo que obligó a cientos de personas a huir. Las zonas más afectadas se encuentran en las regiones de Valencia y Alicante, en la costa mediterránea oriental de España.

En la localidad de Oliva se recuperaron el lunes dos cadáveres. Una de las víctimas fue una mujer de 79 años encontrada en su casa, mientras que otra fue un hombre que murió de un infarto en un campamento.

En Sagunto, un hombre se ahogó mientras nadaba en la playa, mientras que en Cataluña, una mujer murió tras caer a un arroyo crecido por la lluvia.

Los servicios de emergencia han rescatado a más de 450 personas que quedaron varadas por la crecida del agua. Algunos tuvieron que ser transportados en avión desde tejados, edificios inundados y vehículos, mientras que otros fueron llevados a un lugar seguro en barco.

Las carreteras quedaron bajo el agua el lunes Imagen: Rober Solsona/EUROPA PRESS/dpa/picture Alliance

Los vecinos utilizan cubos para drenar el agua de sus casas en Daimuz Imagen: Ana Beltrán/REUTERS

Montón de muebles en una calle fangosa Imagen: Rober Solsona/EUROPA PRESS/dpa/picture Alliance

Restricciones de emergencia

Las autoridades impusieron restricciones de emergencia en varios municipios y pidieron a la gente que permaneciera en casa. Desde entonces, la mayoría de las restricciones se han levantado.

Las Islas Baleares en el Mediterráneo, incluidas Mallorca e Ibiza, también se vieron afectadas, con escuelas cerradas y algunos vuelos cancelados o retrasados.

El primer ministro Pedro Sánchez dijo que equipos militares de emergencia estaban ayudando en los esfuerzos de rescate y prometió pleno apoyo del gobierno.

Las últimas inundaciones se producen casi dos años después de que la región de Valencia sufriera una devastadora inundación que mató a más de 220 personas.

Editado por: Roshni Majumdar

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