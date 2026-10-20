Spotify dice que eliminó 50 millones de pistas de IA ‘basura’ y spam este año

Spotify ha eliminado más de 50 millones de pistas que parecen haber sido creadas por inteligencia artificial de sus recomendaciones musicales seleccionadas en lo que va del año, mientras el gigante del streaming trabaja para evitar que la música generada por IA desplace a los artistas humanos.

“La basura y el spam generados por IA no pertenecen a sus recomendaciones, y hemos realizado cambios para mantenerlos fuera y proteger la experiencia auditiva”, dijo Spotify en un comunicado el martes.

El año pasado, la compañía eliminó 75 millones de pistas por lo que dijo eran violaciones graves o repetidas de sus reglas, que prohíben replicar el contenido de un creador existente o crear medios artificialmente con tecnología.

La avalancha de contenido creativo en línea generado por IA plantea un gran desafío para los servicios de streaming como Spotify, que necesitan identificar y eliminar casos de suplantación o engaño entre decenas de millones de pistas.

Aquí, Spotify dijo que pidió ayuda a sus oyentes. La compañía analizó patrones dentro de las canciones que los usuarios frecuentemente omitieron o ignoraron en la plataforma durante los últimos seis meses. Estas pistas se superponían constantemente con el audio generado artificialmente, a veces denominado slop.

Al combinar los comentarios de los oyentes con metadatos y herramientas de detección de IA de terceros, Spotify pudo actualizar su sistema de recomendación interno para limitar la frecuencia con la que aparecía contenido generado por IA.

La compañía reconoció que la tecnología de detección de IA tiene limitaciones y que identificar contenido sospechoso podría volverse más difícil a medida que evolucione la IA generativa.

Para Spotify, la presencia de música generada por IA también puede tener enormes implicaciones para los artistas a quienes se les paga en función, en parte, de la frecuencia con la que se reproduce su música en relación con el número total de transmisiones en la plataforma.

“Si el denominador ha crecido debido a la caída de la IA, el porcentaje que recibirá cada titular legítimo de derechos o artista disminuye”, dijo Morgan Hayduck, director ejecutivo de Beatdapp, que vende inteligencia artificial y software de detección de fraude a sellos y distribuidores de música.

Para ser elegible para recibir regalías en Spotify, un artista debe alcanzar un mínimo de 1.000 reproducciones, lo cual es mucho menos común para las pistas de IA que para la música creada por humanos.

Pero no todos los artistas que usan IA en su proceso creativo publican lo que Spotify puede considerar “basura”. Para estas situaciones, Spotify lanzó una función de Créditos de IA a principios de este año que los artistas pueden usar para revelar qué partes del proceso creativo de una canción involucran IA.

El uso combinado de comentarios de la audiencia, metadatos y herramientas de detección para identificar la IA es una de varias características que Spotify ha introducido este año para aumentar la transparencia en torno al uso de la IA en la plataforma.

También etiqueta los perfiles artísticos de los músicos que cree que están generados por IA con una insignia AI Persona. Los artistas de AI Persona están excluidos de los flujos de recomendaciones de los usuarios de forma predeterminada. Solo los oyentes que sigan proactivamente a un artista de IA en particular verán que se les recomienda esa persona.

Spotify dice que estos esfuerzos han dado como resultado una “marcada disminución” en la cantidad de preocupaciones de los oyentes sobre el spam de IA que aparece en sus recomendaciones.

“La IA se mueve rápido y los malos actores se adaptan con la misma rapidez”, dijo Spotify. “Pero a medida que la IA haga que la música sea más abundante, creemos que los oyentes valorarán aún más el arte humano”.