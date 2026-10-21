Elon Musk considera la fusión Tesla-SpaceX

Elon Musk ha dicho que está considerando activamente fusionar Tesla y SpaceX, sus dos empresas más grandes.

“¿Creo que sería una buena idea? Sí”, dijo Musk durante una llamada con analistas financieros sobre los resultados comerciales trimestrales de SpaceX el martes.

Si bien Musk señaló que no se debe asumir la certeza de tal fusión y que necesitaría el apoyo de los accionistas, dijo que se han formado comités especiales dentro de ambas compañías para examinar la medida.

“Los comités especiales no han llegado a un acuerdo sobre los términos de ninguna transacción y no hay garantía de que lo hagan”, añadió Musk. “Pero sí creo que la fusión tiene mucho mérito y mucho que ganar”.

Con Tesla valorada aproximadamente en 1,5 billones de dólares y SpaceX valorada en 2 billones de dólares, una combinación de las dos empresas marcaría una de las fusiones más grandes de la historia.

Las acciones de SpaceX subieron un 8% en las operaciones fuera de horario.

La empresa, que construye cohetes espaciales y satélites de Internet Starlink, ahora se está expandiendo para ofrecer capacidad de computación en la nube a otras empresas de tecnología, como Anthropic y Google.

Esa línea de negocio se ha convertido en la parte más rentable de SpaceX, generando 7.500 millones de dólares según los últimos resultados trimestrales. Starlink también registró ingresos de 5.200 millones de dólares.