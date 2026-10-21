Pareja de Texas acusada de matar a tiros a una estudiante de secundaria de Missouri cuando se dirigía al zoológico

Una pareja de Texas fue acusada esta semana del tiroteo mortal en la autopista contra una estudiante de secundaria de 17 años que conducía hacia el zoológico para una celebración de Halloween.

La Fiscalía del condado de St. Louis en Missouri acusó a Willie Herndon, de 42 años, de asesinato en primer grado y acción criminal armada en relación con el ataque de la semana pasada, en el que murió Alyssa Wilson, dijeron las autoridades el lunes.

Taiya Herndon, quien según los investigadores es su esposa, está acusada de obstaculizar el procesamiento, acusada de llevar a su esposo a un hotel de Illinois a 12 millas de St. Louis, dijo la fiscal Melissa Price Smith en una conferencia de prensa el lunes.

No está claro si alguno de los dos, de Arlington, Texas, tiene abogado. La oficina del defensor público estatal del área no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Alyssa Wilson. Foto cortesía de Robert Hickman vía KSDK

El ataque mató a Alyssa, que estaba al borde de la edad adulta y optimista sobre el viaje que le esperaba, dijo su padre, Robert Hickman, en la conferencia de prensa.

“Alyssa tenía 17 años y estaba entusiasmada con su vida, entusiasmada con su futuro”, dijo mientras lloraba.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7 pm del miércoles, cuando Alyssa conducía hacia el sur por la Interestatal 170 en Overland, Missouri, justo al noroeste de St. Louis, dijo Jack Abell, subcomandante en jefe del Major Case Squad de la región. Iba de camino a las festividades de Halloween en el zoológico de St. Louis, conocidas como “Boo at the Zoo”, dijo Abell.

Según el video de seguridad, Alyssa viajaba hacia el sur y acababa de pasar un Buick Enclave blanco que estaba detenido en el arcén cuando se escuchó el sonido de una sola bala, dijo Abell en la conferencia de prensa.

“Una persona salió del vehículo y se quedó afuera por un corto período de tiempo”, dijo. â€”Hubo un disparo, volvimos al vehÃculo. El vehículo apagó las luces de emergencia y continuó su camino”.

Robert Hickman en una conferencia de prensa en St. Louis el lunes. KSDK

La bala atravesó la parte trasera del Buick Encore rojo que conducía Alyssa, dijo Abell. Los socorristas encontraron a Alyssa con una herida de bala, dijo. La llevaron de urgencia al Hospital Barnes-Jewish en St. Louis, donde fue declarada muerta.

Los Herndon no tenían ninguna conexión con la niña, dijo Abell.

A Wilson le faltaban 60 días para cumplir 18 años, dijo Hickman, su padre.

“Estábamos preparándonos para tomar nuestras primeras vacaciones familiares juntos para ir a Disney a ver a su persona favorita en el mundo, la princesa Tiana”, dijo, refiriéndose al personaje de la película animada “La princesa y el sapo”.

“Desafortunadamente, ya no podrá hacer eso”, dijo Hickman. “Este fue un acto sin sentido.”

La pareja fue encontrada después de que los investigadores utilizaron videos de seguridad del tiroteo, así como lectores automáticos de matrículas, para rastrear ese Buick, que tenía un registro de otro estado, dijo Abell.

El vehículo estuvo bajo vigilancia durante “largas horas” antes de que los investigadores vieran a la pareja salir del hotel en Caseyville, donde fueron detenidos el viernes, dijo.

Una búsqueda aprobada por un juez en Illinois encontró un arma, así como “evidencias que lo respaldan”, dijo Abell, y los investigadores estaban analizando un casquillo encontrado junto a la autopista en Overland.

Los investigadores de la Unidad de Delitos Mayores entrevistaron a Willie Herndon, dijo, y obtuvieron una mejor comprensión del crimen.

“Durante la entrevista, Willie Herndon proporcionó detalles sobre su participación en el incidente e información adicional relacionada con posibles investigaciones en curso en otras áreas”, dijo Abell. “Esas investigaciones continúan mientras hablamos”.

El principal fiscal de la región, Price Smith, dijo que los cargos se presentaron en Missouri el viernes. La fianza en esos casos se fijó en 1 millón de dólares para Willie Herndon y 500.000 dólares para Taiya Herndon, que se pagarán en su totalidad, dijo el Major Case Squad en un comunicado.

Los dos estaban detenidos mientras los fiscales esperaban la extradición a Missouri, dijeron las autoridades.

Los registros de reclusos de la cárcel del condado de St. Clair en Illinois muestran que Taiya Herndon está detenido con una orden judicial de otro estado sin derecho a fianza. Los registros dicen que fue fichada el sábado.

No se disponía de registros carcelarios de Willie Herndon.

Junto con una veintena de investigadores de la Unidad de Delitos Mayores, el caso recibió ayuda de las fuerzas del orden de todas partes, dijeron las autoridades.

“El caso se resolvió en 36 horas gracias a los esfuerzos de colaboración del FBI, la ATF y las muchas agencias de aplicación de la ley que se encuentran en esta sala”, dijo el agente especial adjunto a cargo del FBI en St. Louis, Dave Herr, en la conferencia de prensa del lunes.

Abell dijo que no podía discutir un posible motivo porque los casos que podrían estar relacionados con el ataque aún estaban bajo investigación.