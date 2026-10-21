Rusia libera al ciudadano estadounidense encarcelado Stephen Hubbard tras la petición de Trump

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i NATALIA KOLESNIKOVA/AFP vía Getty Images

El presidente ruso Vladimir Putin dice que liberó al estadounidense Stephen Hubbard de una prisión rusa a petición del presidente Trump.

El anuncio se produjo cuando comenzaron las conversaciones entre Putin y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, centradas en los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Stephen Hubbard, de Michigan, de 74 años, fue detenido por fuerzas rusas en el este de Ucrania en 2022 y posteriormente sentenciado (tras un juicio a puerta cerrada en 2024) a casi siete años de prisión por servir como mercenario en el ejército ucraniano.

Mientras se iniciaban las conversaciones con Witkoff en la antigua capital imperial rusa de San Petersburgo, Putin anunció que Hubbard había sido liberado y ya se encontraba en el aeropuerto Pulkovo, en San Petersburgo.

Antes de las conversaciones, Trump dijo que le había pedido a Putin que liberara a Hubbard, a quien Estados Unidos había designado formalmente detenido injustamente bajo la administración Biden.

La liberación de Hubbard se produce cuando Trump levantó algunas sanciones a Moscú (y criticó abiertamente a Ucrania) en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por negociar el fin de la guerra.