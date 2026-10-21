Meta multada con 25.000 millones de dólares por “mentiras” sobre la privacidad de los datos de los usuarios

Meta, la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha recibido la multa más grande jamás impuesta por sus prácticas comerciales.

Un juez de Nuevo México ordenó el miércoles a la empresa pagar 25.000 millones de dólares (18.600 millones de libras esterlinas) tras un juicio de dos semanas a principios de este año que concluyó que había pasado años mintiendo al público sobre cómo manejaba los datos de los usuarios de Facebook.

“Las mentiras también se extienden más allá de las prácticas de datos de Facebook”, dijo el juez, añadiendo que iban al “corazón de las prácticas comerciales centrales de Facebook”.

El abogado principal de Meta, CJ Mahoney, dijo que el fallo hacía “prácticamente imposible hacer negocios en el estado de Nuevo México”. La compañía tiene intención de apelar, una medida que, según Mahoney, tendrá éxito.

La multa es la mayor hasta la fecha contra Meta, que ha sido multada o acordó resolver varias otras demandas este año, incluido un acuerdo de 18.000 millones de dólares con California sobre la seguridad infantil.

La demanda de Nuevo México surgió del papel de Meta, que entonces todavía operaba como Facebook, en lo que se conoció como el escándalo de Cambridge Analytica.

Esa empresa utilizó datos e información de millones de usuarios de Facebook como parte de su trabajo de consultoría política, incluido el trabajo relacionado con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, en las que Donald Trump fue elegido por primera vez.

En 2019, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. impuso una multa de 5 mil millones de dólares a la empresa por sus prácticas de privacidad de datos.

Los abogados de Nuevo México demandaron a la compañía por muchas declaraciones que los ejecutivos de Meta habían hecho a lo largo de los años de que los datos de los usuarios nunca fueron compartidos con terceros ni accedidos a ellos sin el permiso del usuario, cuando en realidad así fue.

Afirmaron que toda la población del estado, aproximadamente 2 millones de personas, se vio afectada por la deshonestidad de Meta con respecto a la forma en que controlaba los datos de los usuarios. Un jurado determinó que Meta había violado las leyes estatales más de 40 millones de veces.

“Durante demasiado tiempo, las poderosas empresas de tecnología han operado como si su tamaño e influencia las pusieran fuera del alcance de la ley”, dijo el miércoles el Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez.

“El resultado de hoy deja claro que ninguna corporación es demasiado poderosa para rendir cuentas”.

Los abogados estatales solicitaron multas de hasta 40.000 millones de dólares contra Meta. Meta había argumentado que cualquier valor superior a 3.400 millones de dólares sería inconstitucional.

El miércoles, el juez Francis Mathew fue directo en su decisión de multar a Meta con una cantidad aproximadamente igual a sus ganancias cada trimestre.

Dijo que las violaciones de la ley por parte de Meta y las tergiversaciones al público sobre cómo se usaron y compartieron sus datos de Facebook fueron “intencionales” y abarcaron “más de 11 años”, desde 2010 hasta 2021.

Las comunicaciones entre altos ejecutivos, incluido Mark Zuckerberg, fueron “diseñadas para engañar al público”, escribió el juez Mathew en su orden.

Si bien el monto total de la multa contra Meta, basada en miles de violaciones de la ley estatal, se calculó en 219 mil millones de dólares, el juez Mathew redujo la multa a 25 mil millones de dólares.

Un portavoz de Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Nuevo México ha sido uno de los adversarios más notables de Meta en los tribunales. Este año, el estado también multó a Meta con casi mil millones de dólares por engañar al público sobre la seguridad de sus plataformas de redes sociales para niños.

El juez que supervisó esa demanda finalmente comparó a Meta con un contaminador industrial del aire, siendo su forma de contaminación “el daño psicológico y la explotación sexual de los niños”.

California y varios otros estados habían demandado colectivamente a Meta por cuestiones similares relacionadas con la falta de funciones de seguridad infantil en las plataformas de Meta y los daños resultantes a los niños.

Meta y los estados llegaron a un acuerdo mutuo, que no incluía una multa ni ninguna admisión de irregularidades, para poner fin a ese caso apenas unos días después de lo que se esperaba fuera un juicio de varias semanas.