Madre de Arizona cuyo hijo fue encontrado vivo en la morgue del hospital habla: “Es un sentimiento inexplicable”

La madre de un niño pequeño encontrado vivo en la morgue de un hospital de Arizona en febrero, más de cinco horas después de que fuera declarado muerto, dijo el miércoles que creyó oírlo respirar cuando lo abrazó para despedirse.

Pero en lugar de escuchar su instinto, dijo Alexus Fiordilino, ella creyó en el médico que le dijo que esos eran los últimos jadeos de Vincent, de 18 meses, y que cualquier intento adicional de salvarlo sólo prolongaría su agonía.

“Como madre, no quieres oír eso”, dijo Fiordilino, de 30 años, en una entrevista. â€”No querÃa que sufriera. Parecía que habían hecho todo lo que podían. Y luego lo llamó”.

Fiordilino se refería al Dr. Aryan Toosi, quien declaró muerto a Vincent a las 6:20 pm del domingo del Super Bowl en el Centro Médico Mercy Gilbert en Gilbert, Arizona.

Poco más de cinco horas después, dijo Fiordilino, la policía la estaba interrogando a ella y a su esposo, Angelo, cuando un detective irrumpió en la habitación y les dijo que un empleado del médico forense que había venido a recoger el cuerpo de Vincent había descubierto que todavía estaba vivo.

“Mi marido y yo gritamos de alivio”, dijo. â€”Estábamos alabando al Señor. Estábamos llorando. Pasar de escuchar que se había ido y luego descubrir que no se ha ido, es un sentimiento inexplicable”.

Fiordilino habló más de ocho meses después de que la notable historia de supervivencia de su hijo después de que casi se ahoga en la piscina familiar apareciera en los titulares nacionales y provocara múltiples investigaciones sobre lo que sucedió el 8 de febrero.

El Departamento de Policía de Gilbert había recomendado presentar cargos de abuso infantil contra ambos padres por perder la pista de Vincent mientras se desarrollaba una fiesta del Super Bowl en su residencia.

“Ambos admitieron haber fumado marihuana la mañana del ahogamiento”, decía el informe policial.

Pero la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, anunció en julio que los Fiordilino no serían acusados.

El abogado de Fiordilino, John Brewer, dijo que planea presentar una denuncia formal esta semana contra Toosi y el hospital. Dijo que una revisión de los registros médicos de Vincent muestra que los resultados de las pruebas críticas que Toosi citó para justificar el fin de los esfuerzos para salvar al niño no se completaron hasta que el niño fue declarado muerto.

“Los padres se enfrentaron a la decisión de seguir intentando reanimar a su hijo, y el médico les proporcionó información falsa”, dijo Brewer. “Eso va más allá de un desprecio consciente por la vida humana”.

La oficina de Brewer entregó sus registros al Departamento de Policía de Gilbert, quien dijo que envió todo a la oficina del fiscal general del estado para su revisión. La fiscalía dijo el miércoles que no ha tomado una decisión para revisar este caso.

El abogado de Toosi, Scott Holden, emitió un comunicado en respuesta.

â€œDra. Los pensamientos de Toosi están con el joven paciente y su familia, y desea que el niño continúe curándose y recuperándose”, decía. “Su compromiso de brindar atención de alta calidad siempre se ha arraigado en el deseo de brindar curación, seguridad y comodidad a su comunidad”.

Mientras tanto, el hospital calificó la situación de “desgarradora” en un comunicado.

“Por respeto a la privacidad del paciente, no podemos compartir ninguna información y no podemos comentar sobre aquellos involucrados en la atención al paciente”, dijo. “La seguridad del paciente y la atención excepcional son nuestras principales prioridades”.

Cuando se le preguntó cómo se encuentra Vincent ahora, Fiordilino dijo: “Está mejorando”.

Brewer dijo que mientras el niño está en casa con su familia, tiene muchos problemas de salud.

“Vincent tiene una lesión cerebral grave”, dijo. â€”No puede tragar. Él se paraliza. No puede sentarse solo ni gatear”.

El trágico giro de los acontecimientos comenzó alrededor de las 5:38 pm del 8 de febrero con una llamada de ayuda al 911 después de que Vincent fue encontrado flotando boca abajo en la piscina familiar y un familiar intentó reanimarlo realizándole RCP, según un informe policial obtenido por KPNX of Phoenix, afiliada de NBC.

Vincent fue llevado de urgencia a la sala de emergencias del Mercy Gilbert Medical Center, donde un equipo de emergencias que incluía a Toosi se hizo cargo de los esfuerzos para salvarlo.

A las 6:13 pm, según el reporte, Toosi salió a dar malas noticias a los padres del niño.

Vicente Fiordilino. vía GoFundMe

“Mientras no haya objeciones, me gustaría declarar la hora de la muerte”, dijo Toosi, según el informe.

Luego, “aproximadamente a las 18:20 horas, el doctor Toosi anunció la hora del fallecimiento y solicitó un momento de silencio”.

Tal como Fiordilino le dijo a NBC News, los agentes de policía que habían estado en la sala de emergencias dijeron en el informe que el niño todavía parecía estar sin aliento después de que fue declarado muerto.

Un detective informó haber escuchado “otro jadeo audible” alrededor de las 7:18 pm mientras los trabajadores de emergencias se preparaban para trasladar a Vincent de la sala de traumatología a la “sala fría” que sirve como morgue del hospital y donde la temperatura está fijada entre 36 y 39 grados.

El mismo detective dijo que cuando volvió a fotografiar el cuerpo una hora más tarde, “observó nuevamente lo que parecía ser un jadeo o una liberación de aire”.

“La enfermera volvió a afirmar que se trataba de respiración agónica y explicó que se debía a las compresiones, oxígeno y posible presión aplicada por los familiares al despedirse”, dice el informe.

Y a las 7:23 pm, “se cerró la puerta de la cámara frigorífica”, dice el informe.

Más de cuatro horas después, cuando el equipo del médico forense llegó a las 11:52 pm para recuperar al niño, “lo encontraron respirando”, dice el informe.

“Se notificó a la familia de inmediato” y el niño fue trasladado en avión al Hospital Infantil de Phoenix.

Fiordilino dijo que cuando volvió a ver a su hijo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, “estaba conectado a todo tipo de monitores y cosas”.

“Parecía un bebé diferente”, dijo. “Es algo que espero que ningún otro padre tenga que vivir”.