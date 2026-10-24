Noticias de transferencia de Newcastle: Nico González firma desde Man City por £ 52 millones

Newcastle United han firmado ciudad de manchester mediocampista Nico González por una tarifa que podría ascender a 52 millones de libras esterlinas.

El español se ha incorporado al club con un contrato de larga duración tras completar su examen médico en Tyneside.

“Estoy muy feliz de estar aquí en este increíble club”, dijo. “Solo he escuchado palabras importantes sobre el club y la ciudad, así que estoy muy emocionado de vivir aquí y ser parte de este proyecto.

“Ya me encanta la camiseta blanca y negra y no veo la hora de empezar a usarla en el campo de este club.

“He jugado dos veces en St. James’ Park con el Manchester City y fue realmente duro. El ambiente era increíble y los aficionados son muy apasionados. No puedo esperar a vivir eso como jugador local”.

Newcastle ha fichado jugadores exclusivamente del continente hasta este momento de la ventana, pero el club ha reconocido la necesidad de sumar algo de experiencia en la Premier League después de perder a Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Anthony Gordon y Kieran Trippier en los últimos meses.

González solo ha pasado una temporada y media en la Premier League después de fichar procedente del Porto, pero el jugador de 24 años encaja en el perfil de edad al que apunta el Newcastle como alguien que aún podría desarrollarse más bajo la dirección del entrenador Matthias Jaissle.

“Estoy muy feliz de ver a Nico convertirse en jugador del Newcastle United”, dijo Jaissle. “Aporta gran calidad y experiencia de élite en un área clave del campo.

“Nico es un portador de balón realmente fuerte, alguien que puede impulsar al equipo hacia adelante manteniendo la compostura bajo presión. También aporta disciplina defensiva, lee bien el juego y su físico lo hace muy apto para la Premier League.

“Nico es un ganador demostrado que ya ha jugado en grandes clubes de las principales ligas de Europa, pero también es joven y tiene hambre de seguir desarrollándose. Es una incorporación fantástica a nuestro equipo”.

González dijo anteriormente que “no quería dejar” el Etihad, pero el Manchester City posteriormente acordó un acuerdo de £ 85,6 millones por el mediocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, después de haber fichado a Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por £ 116 millones.

González fue suplente no utilizado el fin de semana cuando el Manchester City remontó para derrotar al Bournemouth por 2-1 en el primer partido de la Premier League del técnico Enzo Maresca a cargo del club.

Se convertirá en el cuarto centrocampista senior que abandona el City este verano después de Bernardo Silva, Rodri y Tijjani Reijnders.