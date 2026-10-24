Cómo el acuerdo de Turquía sobre las fronteras marítimas del Mediterráneo con Libia exacerba una larga disputa con Grecia

El martes, el parlamento de Libia aprobó por unanimidad un acuerdo marítimo con Turquía para establecer un corredor económico marítimo directo entre los países.

Turquía había acordado el corredor con el Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido por la ONU en el oeste de Libia en 2019. Sin embargo, el acuerdo enfrentó la oposición del gobierno libio rival en el este del país. Ahora, sin embargo, el parlamento oriental ha revertido su oposición anterior.

Es probable que la decisión, que fue bien recibida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, contribuya a las tensiones con otros países del Mediterráneo oriental, especialmente Grecia.

Los lazos entre Turquía y Libia han mejorado gracias a proyectos conjuntos Imagen: DHA

‘Nulo y sin efecto’

El acuerdo establece un corredor marítimo directo entre la costa sur de Turquía y la costa norte de Libia. En la región en cuestión se han descubierto recientemente grandes yacimientos de petróleo y gas: según las estimaciones, bajo el fondo del mar podrían haber reservas de gas natural por valor de varios cientos de miles de millones de dólares, Turquía y Libia pretenden asegurarse sus derechos económicos sobre estas materias primas y pretenden explotarlas conjuntamente.

El corredor previsto no tiene en cuenta islas griegas como Creta, Kárpatos y Rodas. El gobierno de Grecia insiste en que posee una zona económica exclusiva integral, o ZEE, alrededor de estas islas y ya ha anunciado su oposición al acuerdo.

En una publicación en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que Grecia rechaza firmemente el acuerdo y cuenta con el apoyo de la Unión Europea para hacerlo. “La Unión Europea ha calificado el memorando turco-libio como nulo y sin valor, destacando que viola los derechos soberanos de terceros estados y no es consistente con el Derecho del Mar”, publicó el ministerio.

Un texto similar llegó directamente de Bruselas. “Mencioné la votación libia de ayer sobre un MoU marítimo con Türkiye y subrayé que infringe los derechos soberanos de terceros estados”, publicó Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, en X.

derecho marítimo internacional

Cuyos reclamos son legítimos en el Mediterráneo oriental es el punto central de la discordia. Grecia cita principalmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o UNCLOS. Según el artículo 121 de la convención, las islas habitadas que “sostienen una vida económica propia” tienen los mismos derechos a una ZEE que el continente. Esto se aplica a Creta, Rodas y Lesbos.

Atenas cita precedentes como un fallo de 2022 de la Corte Internacional de Justicia que encontró que Colombia había violado los derechos soberanos de Nicaragua al autorizar actividades pesqueras en la ZEE del país centroamericano. La CIJ concluyó que cuando los intereses se superponen, se debe alcanzar una demarcación justa que tenga en cuenta las costas, las condiciones geográficas y las implicaciones de una posible frontera.

El gobierno de Turquía sostiene que la geografía del Mediterráneo juega un papel especial: si a cada pequeña isla griega frente a las costas de Turquía y Chipre se le concediera una ZEE completa, Turquía quedaría en gran medida aislada del acceso al mar abierto. Esto, sostiene el gobierno, debe tenerse más en cuenta a la hora de demarcar la frontera.

A diferencia de Grecia, Turquía nunca ha firmado la Convención. Por lo tanto, no está de acuerdo en que la disputa sea vista por un tribunal de arbitraje de la ONU. Es más, incluso los expertos internacionales en derecho del mar no están de acuerdo sobre cómo sería una “división justa” en este caso específico.

Hifter cambió su posición sobre el acuerdo después de oponerse a él durante años. Imagen: Abdullah Doma/AFP/Getty Images

Turquía y Libia

Cuando Turquía presionó para lograr el acuerdo en 2019, todavía se libraba una brutal guerra civil en Libia. En ese momento, Turquía intervino militarmente en el oeste para apoyar al gobierno de Trípoli, repeliendo así la ofensiva del general libio oriental Khalifa Hifter.

Desde entonces, la relación ha cambiado fundamentalmente: una exitosa ofensiva de seducción por parte del gobierno de Turquía parece haber llevado a un acercamiento político con Hifter y su bando. El gobierno de Turquía mantiene ahora relaciones mutuamente ventajosas con ambas partes de Libia. Además del plan de los países para desarrollar juntos los recursos energéticos en el Mediterráneo, las empresas constructoras turcas han conseguido contratos por valor de miles de millones en los últimos años para la reconstrucción de Libia. Además, la compañía petrolera estatal turca TPAO y la Corporación Nacional del Petróleo de Libia ya están trabajando en planes conjuntos para estudios sísmicos frente a las costas de Libia.

El gobierno de Turquía se ha consolidado como un nuevo socio militar de las fuerzas de Hifter, suministrando armas y ofreciendo programas de entrenamiento. Al hacerlo, Turquía está respondiendo a la influencia de Egipto y Rusia en el este de Libia y fortaleciendo su papel como actor geopolítico en la región.

Cómo Turquía se convirtió silenciosamente en un agente de poder en África Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Con el acuerdo aprobado ahora en el parlamento regional, el este de Libia también pretende asegurar su parte de los lucrativos recursos naturales. Esto podría darle a Hifter una mayor influencia internacional en el futuro. Es probable que las disputas en el Mediterráneo oriental se intensifiquen aún más como resultado del acuerdo, particularmente una vez que Turquía y Libia comiencen a extraer petróleo y gas del área marítima en disputa.

El acuerdo también pone en peligro un importante proyecto que aún se encuentra en etapa de planificación: el gasoducto EastMed, que transportará gas natural desde Israel y Chipre a través de Grecia, contribuyendo así de manera importante a la seguridad energética en la Unión Europea. Sin embargo, el corredor establecido por Turquía y Libia atraviesa la ruta prevista del oleoducto. Turquía también ha argumentado que los proyectos que involucran cables o tuberías en su plataforma continental requieren su consentimiento.

A largo plazo, esto podría conducir a una división de la región del Mediterráneo oriental en dos bloques energéticos y de defensa rivales: el eje Turquía-Libia podría verse contrarrestado por una alianza de Grecia, Chipre, Egipto e Israel apoyada por la UE.

Este artículo fue publicado originalmente en alemán.