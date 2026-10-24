Obama describe a Trump como un agente del “caos y la crueldad” en las elecciones de mitad de período

CLEVELAND – El expresidente Barack Obama, que apareció aquí el sábado en su primer mitin de campaña para las elecciones de mitad de período de este otoño, caracterizó al presidente Donald Trump como un agente del “caos y la crueldad” y un hombre de promesas incumplidas.

Y en una crítica particularmente aguda a su sucesor republicano, Obama se burló de la construcción del salón de baile de Trump y de los detalles dorados que ha agregado en toda la Casa Blanca.

“¿Alguien realmente cree que este tipo en la Casa Blanca ahora mismo está pasando todo ese tiempo pensando en estos temas?”, se preguntó Obama. â€”Quiero decir, no sÃ© si te has dado cuenta, pero parece muy centrado en las renovaciones del hogar. Debería estar en HGTV”.

Obama añadió un momento después: “Tiene la Casa Blanca como si Saddam Hussein hubiera abierto una Cheesecake Factory”.

La multitud dentro de un Auditorio Público casi lleno, con capacidad para más de 10.000 personas, estalló en carcajadas ante esa y otras bromas que Obama ofreció durante su discurso de la tarde. La visita del ex presidente tenía como objetivo impulsar a dos demócratas: Amy Acton, la candidata a gobernadora del partido, y el ex senador Sherrod Brown, quien ha preparado un intento de regreso a su antiguo puesto.

Ohio, que se ha vuelto más republicano desde el ascenso de Trump en la política, se ha convertido en un intenso campo de batalla este año. Las encuestas muestran que ambas contiendas están reñidas, y los demócratas tienen especialmente esperanzas de ganar la gobernación por primera vez en 20 años.

“Esta victoria electoral de mitad de período se extiende por Ohio”, dijo la representante Shontel Brown, una demócrata cuyo distrito incluye gran parte de Cleveland, mientras animaba a la multitud.

Trump se ha manifestado en el estado dos veces en las últimas semanas, con un discurso centrado principalmente en el rival republicano de Brown, el senador Jon Husted. Trump regresará la próxima semana para un evento en Chillicothe, una ciudad más pequeña de clase trabajadora que fue la primera capital del estado de Ohio.

Mientras tanto, la carrera para gobernador se vio sacudida esta semana por la decisión de Vivek Ramaswamy, el candidato republicano a gobernador, de emitir un anuncio de ataque explosivo en el que aparece la madre separada de Acton llamándola “mentirosa”.

El anuncio fue recibido con una condena rápida y bipartidista por basarse en la dolorosa historia de presunto abuso sexual de una familia. Obama se mostró particularmente desdeñoso con el ataque en su discurso del sábado.

“Todos conocemos a ese tipo, que tiene sed”, dijo Obama sobre Ramaswamy. “Sólo quiere llamar la atención pase lo que pase, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y en los últimos días hemos visto que no hay línea que no cruce”.

Y añadió: “No sé qué ha pasado cuando los estándares de conducta se han vuelto tan bajos que alguien puede publicar un anuncio como ese”.

Acton también abordó brevemente la controversia en sus comentarios en la manifestación, agradeciendo a sus seguidores por “el amor que han mostrado” en los últimos días.

“Mi oponente”, dijo, refiriéndose a Ramaswamy, “ha elegido explotar, intencionalmente, mi infancia para salvar su difícil campaña, pero no va a funcionar”.

En el anuncio de la campaña de Ramaswamy, Donna Arthur llama mentirosa a su hija e insta a los habitantes de Ohio a no votar por ella. Acton ha dicho que no ha visto ni hablado con Arthur en casi 50 años. A lo largo de los años y a lo largo de su campaña, Acton también ha hablado de haber sido abusada sexualmente por el entonces marido de Arthur cuando era niña. Ella ha dicho que fue retirada de la custodia de Arthur en 1978, después de que su entonces padrastro fuera acusado de violación.

Ramaswamy defendió el anuncio y su campaña le dijo el jueves a NBC News que planeaba recaudar 4 millones de dólares para transmitirlo. Trump también ha expresado su aprobación.

Obama también tuvo palabras amables para Brown, a quien describió en broma como frugal.

“Todavía lleva el mismo traje que llevaba cuando lo conocí hace 20 años”, dijo Obama sobre Brown, quien tiene fama de mantener una apariencia arrugada. “Ustedes saben que se cortó el pelo para este mitin, pero todos saben que es demasiado tacaño para cortarse el pelo más de una vez cada dos meses”.

Brown, añadió Obama, “no es alguien que pretende cuidar de los trabajadores”. Él siempre ha estado ahí para ti, incluso cuando es difícil, incluso cuando podría perder una elección”.

Brown, que pasó casi 50 años en un cargo público antes de perder su escaño en el Senado en 2024, argumentó en su discurso que “la corrupción está entretejida en todo” en Washington.

“Los políticos que se supone que trabajan para usted están sacando provecho”, dijo Brown. “Cuando están en el cargo, juegan en el mercado de valores, y cuando lo dejan se convierten en cabilderos”.

Cuando Brown vinculó a Husted con multimillonarios como Elon Musk y Trump, la multitud estalló en cánticos de “¡Enciérrenlo!”. El momento recordó los cánticos de “¡Enciérrenla!” que resonaban en los mítines de Trump cuando hizo campaña contra Hillary Clinton en 2016.

Mientras tanto, la aparición de Obama junto a los demócratas provocó réplicas de sus oponentes republicanos.

“Los habitantes de Ohio no pueden permitirse el lujo de un gobernador liberal que apoya a Obama pero nunca lo hace a ellos”, dijo la portavoz de Ramaswamy, Connie Luck.

“Ver a Sherrod Brown y Barack Obama juntos de nuevo debería provocar escalofríos en los habitantes de Ohio”, dijo Amy Natoce, portavoz de Husted. “El dúo Brown-Obama nos dio impuestos más altos, menos empleos y fronteras abiertas”.

Obama centró gran parte de su discurso de 35 minutos en Trump.

“Ahora, hace dos años, había mucha gente que no estaba encantada con el carácter del tipo, pero estaba frustrada por la inflación post-Covid”, dijo Obama. “Vieron que los precios subían y lo escucharon hacer un montón de promesas para controlar los costos”.

Si bien Trump ha instado a los votantes en las elecciones intermedias de este año a actuar como si él estuviera en la boleta electoral, Obama sugirió que deberían evaluar a los candidatos republicanos considerando si Trump ha cumplido sus promesas de 2024. Específicamente criticó específicamente los aranceles de Trump y la guerra con Irán, los cuales han hecho subir los precios.

“En este caso, las acciones de esta administración son directamente responsables del aumento de los costos”, dijo Obama. “El actual presidente optó por tomar una serie de malas decisiones. Lo más importante es que decidió iniciar una guerra innecesaria que nadie pidió, nadie votó”.

Obama tiene previsto hacer campaña más tarde el sábado en Michigan con Jocelyn Benson y Abdul El-Sayed, los candidatos demócratas a gobernador y Senado allí. Este otoño se está centrando en las contiendas en las que cree que puede motivar a los demócratas y a los votantes persuadibles, con énfasis en contiendas seguidas de cerca como las de Ohio y Michigan, según su oficina.

La próxima semana, Obama tiene previsto visitar Atlanta, donde hará campaña junto al senador Jon Ossoff y Keisha Lance Bottoms, la candidata demócrata a gobernadora de Georgia.

El expresidente –a través de eventos, correos electrónicos y correspondencia coordinada por comités demócratas– también ha ayudado a recaudar más de 15 millones de dólares para las elecciones de mitad de período, dijo su oficina. Ha grabado más de dos docenas de anuncios de radio y televisión, y se esperan más antes del día de las elecciones.

En su discurso aquí, Obama describió las elecciones como un potencial “punto de inflexión” y “corrección de rumbo”.

“Después de dos años de caos, crueldad, corrupción e incompetencia, como no hemos visto en los tiempos modernos”, dijo Obama, “tienes la oportunidad de decir: ‘Ya es suficiente’. Vamos a cambiar aquí mismo en Ohio”.