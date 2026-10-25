Arzobispo Gallagher en Moscú: La guerra debe terminar – Vatican News

Durante un encuentro bilateral en Moscú, el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, monseñor Paul Richard Gallagher, y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, discuten áreas de convergencia en cuestiones internacionales y abordan cuestiones relativas a la comunidad católica en Rusia y a iniciativas humanitarias encaminadas a iniciar un camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania.

Por Stefano Leszczynski – Moscú

Durante la reunión bilateral celebrada en la representación del Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú el martes 25 de agosto, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, monseñor Paul Richard Gallagher, y el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, identificaron varios puntos de convergencia en torno a las principales cuestiones internacionales, coincidiendo en la importancia de continuar el diálogo entre la Federación de Rusia y la Santa Sede.

También se discutieron temas bilaterales que afectan a la comunidad católica en Rusia y a iniciativas humanitarias destinadas a iniciar un camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania.

Negociaciones y compromiso humanitario

Al final del encuentro, al que asistió el nuncio apostólico, monseñor Giovanni d’Aniello, y que duró más de una hora, monseñor Gallagher y el ministro Lavrov hicieron declaraciones a la prensa.

El alto representante de la Santa Sede recordó el llamamiento del Papa León XIV para poner fin a las hostilidades entre Rusia y Ucrania e iniciar “negociaciones genuinas” con el apoyo de la comunidad internacional.

El arzobispo Gallagher dijo: “la posición de la Santa Sede es clara: el conflicto no puede resolverse por medios militares”.

Por eso, afirmó, “es fundamental crear las condiciones para un proceso político y diplomático”.

El funcionario vaticano también llamó a Rusia y Ucrania a dar señales de apertura y buena voluntad, y a respetar el derecho internacional y humanitario, en particular en lo que respecta a los civiles, las infraestructuras, los heridos y los prisioneros de guerra.

La guerra debe terminar

“Para ser claros”, dijo el arzobispo Gallagher sobre la situación en Ucrania, “esta guerra debe terminar”.

El número de víctimas en ambos bandos sigue aumentando constantemente como resultado de las hostilidades, al igual que el sufrimiento de la población civil.

“Es urgente y necesario”, reiteró el alto prelado, “poner fin a las hostilidades y planificar las relaciones futuras para no quedar prisioneros de los errores del pasado” y privar de oxígeno al odio.

Fortalecer la cooperación entre Rusia y la Santa Sede

El Ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, tras agradecer la apertura de la Santa Sede al diálogo con Rusia y su compromiso con la paz, dijo que coincidía con su homólogo del Vaticano en la necesidad de fortalecer la cooperación en cuestiones humanitarias relacionadas con el conflicto.

El Ministro calificó la reunión como “muy útil”.

El compromiso de la Santa Sede por la paz

“Cualquier resultado concreto en el ámbito humanitario”, enfatizó el Secretario de Relaciones con los Estados, “contribuirá a aliviar el sufrimiento y permitirá restablecer un nivel mínimo de confianza entre las partes en conflicto”.

En este sentido, se recordó la importancia de la próxima misión del cardenal Zuppi a Rusia.

Por su parte, la Santa Sede, continuó el Arzobispo, reitera su determinación de seguir contribuyendo a la creación de espacios de diálogo, fortaleciendo los esfuerzos humanitarios y ofreciendo sus “buenos oficios” en pos de la paz.

El papel de las Iglesias en la construcción de la paz

Durante su encuentro con el ministro Lavrov, el arzobispo Gallagher también quiso recordar el importante papel de las iglesias y de las comunidades eclesiales locales en la asistencia a los más vulnerables, en un espíritu de reconciliación.

En este contexto, el Secretario para las Relaciones con los Estados destacó también la situación y las necesidades de la Iglesia católica en la Federación Rusa, en particular en lo que respecta a la pastoral de los fieles y a las actividades caritativas llevadas a cabo por las comunidades eclesiales y religiosas.

Diálogo con el Patriarcado de Moscú

El martes por la tarde, el Secretario para las Relaciones con los Estados se reunió con el metropolitano Antonio de Volokolamsk, jefe del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú.

Discutieron temas de interés común, también a la luz del actual contexto regional. El metropolita Antonio expresó su satisfacción por los contactos continuos y cordiales entre las dos Iglesias y la Santa Sede.