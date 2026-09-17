Nuevo entrenador, ambición familiar: CM persigue un título en Roxana

Jailyn Hunt (3) de CM empuja el balón a un lugar abierto en la cancha antes de que Josie Brannon (14) de Roxana pueda bloquear en un partido del Torneo Roxana contra Roxana el martes por la noche. Greg Shashack / El Telégrafo Abby Brueckner de CM participa en un set entre atacantes Eagle en un partido del Torneo Roxana contra Roxana el martes por la noche. Greg Shashack / El Telégrafo La atacante CM Addie Jeffery (derecha) supera el bloqueo de Kylah Brown de Roxana en un partido del Torneo Roxana el martes por la noche. Greg Shashack / El Telégrafo Jailyn Hunt (3) de CM celebra su bloqueo con sus compañeras de equipo en un partido del Torneo Roxana contra Roxana el martes por la noche. Greg Shashack / El Telégrafo El armador CM Adi Paslay (23) pone el balón en el acercamiento de la atacante central Jailyn Hunt a la red en un partido del Torneo Roxana contra Roxana el martes por la noche. Greg Shashack / El Telégrafo Jacey Moellering de CM dispara su ataque más allá del bloqueo de Peyton Cincoski (izquierda) de Roxana y Hope Stewart-Sperry en un Torneo de Roxana el martes por la noche. Greg Shashack / El Telégrafo El entrenador de primer año de CM, Jack Grimm (defensa central), habla con sus Eagles durante un tiempo muerto en un partido del Torneo Roxana contra Roxana el martes por la noche. Greg Shashack / El Telégrafo

ROXANA – Civic Memorial superó una derrota en el grupo para ganar su propio CM Fall Classic en octubre de 2023.

Los Eagles no han ganado un torneo de voleibol desde entonces.

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El nuevo entrenador Jack Grimm cuenta con sus Eagles para poner fin a esa sequía de títulos en su primera semana con el programa. CM tiene la oportunidad el sábado en el Roxana Midwest Members Credit Union Invitational en el gimnasio Milazzo.

Después de victorias en dos sets sobre Madison, Roxana y Valmeyer en el juego de grupo el martes, los Eagles avanzaron al grupo de campeonato para jugar contra el campeón defensor del torneo, el Padre McGivney, en una semifinal a las 10 am, luego de las 9 am que enfrentaron a Staunton contra Carrollton.

Grimm, entrenador asistente de un programa poderoso en Mascoutah antes de asumir el puesto de CM, fue recibido con una plantilla completamente equipada de un equipo de los Eagles que tuvo marca de 17-16-2 la temporada pasada.

La ofensiva 6-2 brinda a las armadoras junior Abby Brueckner y Adi Paslay una variedad de opciones de puntuación lideradas por las senior Addie Jeffery y Kaitlyn Ogden y la junior Jailyn Hunt. Los tres bateadores lograron 14 remates en seis sets el martes.

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Jeffery y Ogden son atacantes externos. Hunt se une a la estudiante de segundo año Caroline Webb como bateadora central y las estudiantes de último año Jacey Moellering y Audrey Frankford intercambian entradas y salidas con las armadoras en el lado derecho.

Grimm, un graduado de Edwardsville High School en 2017 que jugó voleibol universitario en Missouri Baptist, mira más allá de las etiquetas como afuera, medio y opuesto.

“Nos encanta la diversidad ofensiva y nos encanta mover esas piezas a todos los lugares diferentes”, dijo Grimm. “No me encanta decir bateador externo o bateador central, tanto como me encanta decir que tengo un grupo de bateadores que pueden batear en cualquier lugar de la red”.

Y le encanta decir que tiene dos armadores que pusieron a sus atacantes en una posición para hacer swing en lugar de presionar en tres partidos en los que CM registró un fuerte porcentaje de bateo de .236.

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“Lo que nuestros colocadores están haciendo con nuestra ofensiva está funcionando muy bien”, dijo Grimm. “Tenemos muchos bloqueos uno a uno y cuando los atacantes ven a un bloqueador al otro lado de la red, hacen un swing libre y les encanta”.

Jeffery y Ogden son titulares desde hace tres años y jugadores de seis rotaciones que lideraron a los Eagles en las excavaciones. CM sabe lo que tiene en sus atacantes externos. Y está entusiasmado con el potencial de Hunt, de 6 pies 2 pulgadas, en el medio. Hunt bateó .560 (cometió un error en 25 ataques) y anotó nueve bloqueos en el juego de grupo.

“Ella ha trabajado mucho en el último año para volverse físicamente más dominante en la red”, dijo Grimm sobre Hunt. “Ha aumentado su vertical, se ha vuelto mucho más fuerte y, obviamente, es un año mayor, por lo que también es más inteligente. Nos encanta darle la pelota y me encantaría verla tener un poco de arrogancia cuando juega. Ella es muy tranquila y calmada. Eso es bueno, amamos a los niños humildes. Pero me encantaría verla convertirse en una jugadora que quiera ser una bestia en la red”.

Hunt puede aprender lecciones de arrogancia de Jeffery y Ogden. Los bateadores están haciendo jugadas por delante y por detrás. Jeffery, quien ha recibido 18 servicios sin error, lidera al equipo con 15 puntos de servicio con 10 aces contra tres errores. Ogden tiene nueve aces y Brueckner tiene ocho aces con solo un error en 29 servicios. CM tuvo 35 aces contra 19 errores en los seis sets del grupo.

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La rotación principal de ocho jugadores de CM aprovecha la nueva regla que permite a los equipos vestir a dos defensores con camisetas libero y la senior Shayna Golden y la junior Olivia Monroe comparten el papel para los Eagles. Monroe juega en recepción de servicio y cometió un error en 21 recepciones, el máximo del equipo.

“Tenemos una chica que es muy buena en defensa, es luchadora y sus movimientos rápidos son fantásticos”, dijo Grimm. â€œLuego tenemos a alguien que es todo lo contrario, un poco mÃ¡s tranquila, sus movimientos musculares son mÃ¡s suaves, lo cual es excelente para recibir y servir. Simplemente aprovechamos aún más las especialidades ahora”.

Grimm encuentra optimismo en más de los primeros ocho, con la junior exterior Gabrielle Hartsock llamando la atención en la primera fila y detrás del banco.

“Ella probablemente ha sido una de nuestras mejores practicantes en las últimas dos semanas, ha estado jugando excelente voleibol”, dijo Grimm. “Entonces, como alguien que la ve trabajando duro en la práctica, es difícil para mí mantenerla en el banquillo tanto como lo estaba porque merece tiempo. Jugó muy bien contra Madison y es una de las mejores jugadoras defensivas que tenemos. Tiene una buena cabeza sobre sus hombros y una gran actitud, así que me encantaría poder utilizar mi profundidad tanto como sea posible”.

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Los Eagles todavía tienen dos obstáculos que superar el sábado para lograr su primer inicio de 5-0 desde que rompieron en 14-0 en 2021, cuando CM ganó por última vez el Roxana Invite. Pero el calendario se endurece considerablemente el próximo mes, con el primer partido en casa del 1 de septiembre contra Staunton seguido de fechas consecutivas contra el campeón estatal defensor Columbia, el tres veces campeón estatal Breese Central y el cuatro veces campeón estatal Freeburg.

La disolución de la Conferencia del Valle de Mississippi, de 55 años de antigüedad, envía a CM a su nueva membresía en la Conferencia de Cahokia. Los Eagles se deshicieron de Mascoutah, pero mantuvieron un talentoso equipo de Waterloo y agregaron Columbia, Central y Freeburg al calendario de la liga.

“Te escapaste de jugar contra uno de los mejores equipos en el área de St. Louis en Mascoutah y de alguna manera la conferencia se volvió más difícil”, dijo Grimm. “Pero este equipo está listo para jugar contra esa dura competencia. Les encanta jugar un buen voleibol y estoy emocionado de luchar contra esos equipos. Es un privilegio poder jugar contra equipos así”.