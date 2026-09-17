Perdió un brazo en Gaza. Ahora persigue una medalla mundial de surf

Tamir Dudy sobrevivió a una feroz batalla en Jabaliya, se sometió a 17 cirugías en tres países y finalmente decidió que le amputaran el brazo derecho. Ahora, a los 26 años, el oficial de las FDI se ha fijado un nuevo objetivo: alcanzar el podio en el campeonato mundial de surf en California este noviembre.

Dudy, que ha practicado surf desde la infancia, había pasado menos tiempo en el agua después de ingresar a un programa premilitar a los 18 años y luego unirse a las FDI. El 7 de octubre de 2023 se desempeñaba como teniente en la unidad de reconocimiento de la Brigada Nahal y esperaba comenzar un curso para comandantes de compañía.

Después de 17 cirugías y una amputación, el oficial herido de las FDI Tamir Dudy lucha por volver a subirse a una tabla de surf. (Foto de : Yuval Chen)

Él y sus soldados fueron enviados a comunidades cercanas a la frontera de Gaza, donde lucharon en el área de Sha’ar HaNegev y en Mefalsim y ayudaron a evacuar a los heridos del festival de música Nova.

“Les pedí a los soldados que quien tuviera miedo levantara la mano”, recordó Dudy. â€”No esperÃ© una respuesta. Les dije que este no era el momento de tener miedo. Este era el momento de salvar vidas. Vimos todo lo que nadie debería ver e hicimos todo lo que teníamos que hacer”.

El 16 de enero de 2024, su unidad estaba luchando en Jabaliya cuando militantes emergieron del pozo de un túnel e intentaron sorprenderlos.

“Esos fueron 20 minutos de duro combate y unos 20 segundos de supervivencia, cuando estábamos cara a cara con los terroristas, y todo el tiempo estuve murmurando para mis adentros que iba a salir de allí con vida y, lo que es más importante, asegurarme de que todo mi equipo llegara sano y salvo a casa”, dijo.

â€”Me arrojaron tres granadas de fragmentaciÃ³n y me dispararon en la pierna. Estaba tirado en el suelo y vi que todo mi cuerpo estaba destrozado, pero afortunadamente mi equipo me rescató y me salvó la vida”.

Otro oficial resultó herido a su lado. Dudy fue evacuado en helicóptero al Centro Médico Hadassah Ein Kerem en Jerusalén y comenzó una larga serie de operaciones en Israel, Estados Unidos y Austria.

“Tenía daños graves en los nervios de la pierna y el brazo y entendí que nunca volvería a funcionar plenamente”, dijo. “Pasé por una montaña rusa emocional y física sabiendo que había perdido mi independencia”.

Durante año y medio, los médicos intentaron salvarle la pierna izquierda y el brazo derecho.

“Después de un año y medio de hospitalizaciones, altas e intentos de salvar mi pierna izquierda y mi brazo derecho, busqué algo que me reconfortara, algo que me diera esperanza nuevamente”, dijo.

Finalmente llamó a un amigo que trabajaba como instructor de surf y le preguntó qué haría falta para volver al agua.

“La respuesta que obtuve fue: ‘No estás ni cerca de eso'”, dijo Dudy.

Para entonces, su brazo derecho estaba completamente paralizado y le causaba un dolor intenso. Después de que los médicos le dijeron que no había perspectivas realistas de una recuperación significativa, tomó la decisión de amputárselo.

â€”VolÃ a Austria para la amputaciÃ³n. El médico que estaba allí me dijo: “Necesitas coraje”. Se hizo el 30 de septiembre, víspera de Yom Kipur. Me desperté de la amputación con toda mi familia afuera y estaba sonriendo. Creí que las cosas estarían bien y que encontraría una manera de llegar a algún lugar bueno”.

Después de la amputación, el deseo de Dudy de surfear no hizo más que intensificarse.

Fue a una playa de Tel Aviv e intentó volver a subirse a una tabla. Al principio apenas podía mantenerse en pie en el agua y mucho menos remar.

“Lo intenté una y otra vez y vi que estaba mejorando”, dijo. “Me las arreglé para hacerlo, apenas, lejos de donde necesitaba estar, pero había una dirección”.

Cuando alguien preguntó cómo podía surfear con un solo brazo, Dudy dijo que su respuesta era simple.

â€”Hago de todo. No me doy ningún respiro. Aprendí a amar mi cuerpo otra vez”.

Su progreso se aceleró tras descubrir el Surf Park TLV, una instalación con una piscina de olas artificiales. Allí tomó una decisión que cambiaría su recuperación.

“Cuando llegué por primera vez, decidí que no me rendiría ante ninguna limitación y que volvería a surfear”, dijo.

Uno de los entrenadores, Daniel Sigura, lo animó.

“Tienes el potencial para llegar muy lejos, sólo tienes que seguir así”, recuerda Dudy que le dijo.

Dudy comenzó a entrenar tres o cuatro veces por semana y poco a poco convirtió el surf en el centro de su vida.

Posteriormente viajó a California para un campo de entrenamiento.

“Hay caídas interminables y la cuestión de si conviene levantarse por la mañana y por qué”, dijo. “El surf es una gran razón para empezar el día. El agua me está curando y, después de casi perder la vida, emprendo este viaje con todo lo que tengo y con la máxima concentración”.

Su recuperación trajo otro cambio importante.

En marzo de 2024, Dudy, originario de Holon, empezó a buscar un apartamento en Jerusalén. Publicó en Facebook y recibió un mensaje de una mujer llamada Nov, quien se ofreció a ayudar.

“Buscamos una casa y al final la construimos”, dijo. “Nos enamoramos y nos casamos hace un año y cuatro meses. Puedo decir que es un caso clásico de amor incondicional”.

Después de cinco meses de entrenamiento intensivo, los entrenadores que lo rodeaban comenzaron a ver cada vez más a Dudy como un gran prospecto en el surf adaptado, una disciplina que actualmente no forma parte de los Juegos Paralímpicos.

La empresa de ropa de surf Billabong y la empresa de equipos de surf Ultra Wave también han comenzado a apoyarlo.

Antes del campeonato mundial, Dudy es realista sobre el desafío pero tiene claro su objetivo.

â€œSi tuviera que hacerlo, saldrÃa mil veces mÃ¡s a luchar por el paÃs sin pensarlo dos vecesâ€ , dijo. â€œNo creo que seré campeÃ³n del mundo en noviembre, pero quiero subir al podio. Saber que gané”.

Después de eso, ya tiene en mente sus próximas ambiciones.