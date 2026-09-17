Río que alberga 500 cocodrilos elegido para albergar pruebas olímpicas de remo y piragüismo en 2032

Un río que alberga alrededor de 500 cocodrilos de agua salada recibió el visto bueno para albergar eventos olímpicos y paralímpicos de remo y piragüismo en los Juegos de Brisbane de 2032.

El campo del río Fitzroy en Rockhampton, Queensland, ha superado una evaluación técnica independiente sobre su idoneidad.

La evaluación no consideró a los cocodrilos, sino que analizó “cómo se comportaría el campo bajo una variedad de condiciones, patrones climáticos, niveles de agua y riesgo de inundaciones tanto en el momento de los Juegos como durante todo el período previo a los Juegos”.

El informe fue encargado por la Autoridad Independiente de Coordinación e Infraestructura de los Juegos (GIICA), que señaló, externo que las instalaciones de aguas tranquilas del río Fitzroy “ya son un lugar de entrenamiento y competencia para deportes de aguas tranquilas, que apoyan campeonatos estatales escolares, regatas locales y campos de entrenamiento de equipos nacionales”.

Como instalación de remo reconocida, existen planes de contingencia en los eventos para cuando se avistan cocodrilos y los funcionarios olímpicos han tenido previamente garantizada la seguridad de los remeros.

World Rowing y Paddle Worldwide, anteriormente Federación Internacional de Canotaje, respaldaron el curso.

“Basándonos en el extenso análisis realizado, ahora sabemos que el río Fitzroy es capaz de proporcionar condiciones de competición justas durante el período de los Juegos, de acuerdo con los requisitos del remo olímpico y paralímpico”, afirmó el presidente de World Rowing, Jean-Christophe Rolland., externo

El presidente de Paddle Worldwide, Thomas Konietzko, dijo: “La calidad y profundidad del trabajo técnico realizado ha mejorado significativamente nuestra comprensión del campo de juego y nos brinda confianza a nosotros y a nuestros atletas de que el campo puede ofrecer una competencia justa para los atletas de Canotaje Sprint”.

El presidente de Brisbane 2032, Andrew Liveris, restó importancia a la cuestión de los cocodrilos el año pasado.

“Hay tiburones en el océano y todavía estamos surfeando… es algo que se puede hacer, no un no se puede hacer; por favor, cambie la mentalidad aquí”, dijo en ese momento.

Hablando el jueves acerca de que se le había dado el visto bueno a la sede, dijo: “El respaldo brinda certeza adicional a medida que avanzamos hacia la siguiente fase de planificación de la sede y entrega de los Juegos, asegurando que todo el diseño futuro y el trabajo operativo continúen centrándose únicamente en Rockhampton”.

Los cocodrilos de agua salada, conocidos localmente como Salties, viven tanto en agua dulce como salada y pueden llegar a medir más de seis metros de largo.