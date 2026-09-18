Voleibol: MACCRAY Wolverines lucirá un aspecto diferente en el 26

CLARA CITY – Las cosas se verán un poco diferentes para el equipo de voleibol MACCRAY.

Las superestrellas Brielle Janssen y Emma Thein se han graduado de su lista.

calendario 2026 27 de agosto ATREVIDO 19:30 1 de septiembre en Adrián/Ellsworth 19:15 8 de septiembre en BBE 7 pm 10 de septiembre en KMS 19:15 15 de septiembre en vista al lago 19:15 17 de septiembre Canby 19:15 19 de septiembre en el Wabasso Invitational 10 am 22 de septiembre en YME 19:15 24 de septiembre Tracy-Milroy-Balaton 19:15 25 de septiembre en el escaparate de clase A – Burnsville 4:30 pm 26 de septiembre en el escaparate de clase A – Burnsville 9 am 29 de septiembre en RCW 19:15 1 de octubre Minnesota 19:15 6 de octubre Ortonville 19:15 9 de octubre en el torneo de Jimmy John – Marshall 4 pm 10 de octubre en el torneo Jimmy Johns – Marshall 8 am 13 de octubre Dawson-Boyd 19:15 19 de octubre LQPV 19:15 22 de octubre en CMCS 19:15

Janssen, tres veces seleccionada Clase A All-State y All-Area, acumuló 1,942 remates, 1,153 ataques, 264 bloqueos totales y 101 servicios ace en su carrera. Está lista para ser una Maverick y jugar baloncesto femenino de la División II en la Universidad Estatal de Minnesota-Mankato esta temporada.

Ruby Hultgren de MACCRAY lanza el balón hacia adelante en la recepción y servicio durante el partido de campeonato de la Sección 3A-Norte contra Minneota el jueves 30 de octubre de 2025 en las instalaciones R/A en Marshall. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Thein, dos veces elegida All-Area y una vez All-State Clase A, terminó su carrera con 1,324 remates, 987 ataques, 196 servicios ace y 41 bloqueos totales.

Los dos ayudaron a los Wolverines a tener marca de 9-2 en la Conferencia de Camden y 24-8 en general el año pasado.

Samantha Hultgren de MACCRAY sube para servir el balón durante un partido de la Conferencia de Camden contra RCW el jueves 4 de septiembre de 2025 en Clara City. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

“Perdimos a dos grandes bateadores que eran anotadores predominantes”, dijo el entrenador en jefe de MACCRAY, Tory Brouwer. “Las chicas se han esforzado para mejorar y eso se ha demostrado durante todo el verano”.

El equipo de Brouwer retiene a un estudiante de último año que ya está comprometido con la universidad y que ingresa este año.

Esa es Mia Post, una libero de 5 pies 4 pulgadas que está comprometida a jugar voleibol femenino de la División II en la Universidad de Sioux Falls. Ella culminó su temporada junior con honores All-Camden.

“Mia es una defensora que lee bien y cubre gran parte de la cancha, tanto defensivamente como en servicio y recepción”, dijo Brouwer.

MACCRAY también se apoyará en los estudiantes de último año Sam Hultgren y Eva Swenson y en la junior Ruby Hultgren.

Sam Hultgren, un armador de 5-7, viene de una temporada junior All-Camden. Swenson, un bloqueador central/atacante externo de 5-10, recibió una Mención de Honor All-Camden hace un año. Ruby Hultgren, una bloqueadora central/atacante exterior de 5-10, buscará llenar la producción que dejaron Janssen y Thein.