Voleibol: MACCRAY Wolverines lucirá un aspecto diferente en el 26

CLARA CITY – Las cosas se verán un poco diferentes para el equipo de voleibol MACCRAY.
Las superestrellas Brielle Janssen y Emma Thein se han graduado de su lista.
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Janssen, tres veces seleccionada Clase A All-State y All-Area, acumuló 1,942 remates, 1,153 ataques, 264 bloqueos totales y 101 servicios ace en su carrera. Está lista para ser una Maverick y jugar baloncesto femenino de la División II en la Universidad Estatal de Minnesota-Mankato esta temporada.
Thein, dos veces elegida All-Area y una vez All-State Clase A, terminó su carrera con 1,324 remates, 987 ataques, 196 servicios ace y 41 bloqueos totales.
Los dos ayudaron a los Wolverines a tener marca de 9-2 en la Conferencia de Camden y 24-8 en general el año pasado.
“Perdimos a dos grandes bateadores que eran anotadores predominantes”, dijo el entrenador en jefe de MACCRAY, Tory Brouwer. “Las chicas se han esforzado para mejorar y eso se ha demostrado durante todo el verano”.
El equipo de Brouwer retiene a un estudiante de último año que ya está comprometido con la universidad y que ingresa este año.
Esa es Mia Post, una libero de 5 pies 4 pulgadas que está comprometida a jugar voleibol femenino de la División II en la Universidad de Sioux Falls. Ella culminó su temporada junior con honores All-Camden.
“Mia es una defensora que lee bien y cubre gran parte de la cancha, tanto defensivamente como en servicio y recepción”, dijo Brouwer.
MACCRAY también se apoyará en los estudiantes de último año Sam Hultgren y Eva Swenson y en la junior Ruby Hultgren.
Sam Hultgren, un armador de 5-7, viene de una temporada junior All-Camden. Swenson, un bloqueador central/atacante externo de 5-10, recibió una Mención de Honor All-Camden hace un año. Ruby Hultgren, una bloqueadora central/atacante exterior de 5-10, buscará llenar la producción que dejaron Janssen y Thein.