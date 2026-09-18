Un avión de combate F-16 se estrella en una zona residencial del norte de Michigan

Un piloto de un avión de combate estadounidense F-16 salió eyectado de forma segura antes de que el avión se estrellara en el norte de Michigan el jueves por la tarde, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió en el condado de Grand Traverse cuando el avión “experimentó un incidente” durante una misión de entrenamiento de rutina, dijo un portavoz del Departamento Militar de Texas.

Michael Kroll, portavoz del Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos de Michigan, confirmó que el avión era un F-16 de la Guardia Nacional Aérea de Texas.

El piloto está estable y fue trasladado a un hospital local, dijo la policía estatal de Michigan.

El sheriff del condado de Grand Traverse, Michael Shea, dijo que el piloto estaba “consciente y hablando con las autoridades” en una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

Esfuerzos de rescate después de que un avión de combate F-16 se estrellara en una zona rural cerca de Traverse City, Michigan, el jueves. WPBN

La misión de entrenamiento se originó en el Centro de Entrenamiento de Preparación para el Combate de la Guardia Nacional Aérea en Alpena, Michigan, dijo el departamento militar.

No ha habido informes de heridos civiles en el incidente, que ocurrió en una zona residencial, dijo la supervisora ​​del municipio de Blair, Nicole Blonshine, en una entrevista telefónica el jueves por la tarde.

Blonshine dijo que no presenció el accidente pero lo escuchó desde su oficina.

Una testigo, Nicole Conrad, dijo que sus hijos fueron los primeros en notar el avión militar.

“Escucho un gran estallido y luego veo un paracaídas colorido y a este tipo flotando desde el cielo”, dijo a NBC News.

Ed Wilson, otro testigo, dijo que vio el avión caer, seguido de una explosión y humo negro.

“El avión entró directamente con el morro levantado y desapareció”, dijo.

Un video de redes sociales verificado por NBC News parece mostrar una columna de humo negro elevándose cerca de una casa en el área del accidente reportado.

Un derrame químico peligroso relacionado con el accidente provocó la evacuación de todas las propiedades comerciales y residenciales dentro de un radio de 1 milla, dijo la policía estatal. La orden fue levantada a las 21:44 horas.

El audio del control de tráfico aéreo obtenido por NBC News describe la declaración de un posible auxilio después de que el avión “pudo haber tomado un pájaro”. Continúa describiendo “mucho humo negro” después de informar “parece que pueden haber perdido un motor y expulsado”.

El portavoz del Departamento Militar de Texas dijo que el incidente está bajo investigación.

Un F-16 Fighting Falcon es un “avión de combate compacto y multifunción” que es “altamente maniobrable y ha demostrado su eficacia en combate aire-aire y ataque aire-tierra”, según la Fuerza Aérea.