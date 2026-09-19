WRC Paraguay – Ogier ya está de regreso después de su accidente: “Nunca fui un terrorista suicida” – RTBF Actus

Sébastien Ogier Al parecer ya ha olvidado este terrible accidente, afortunadamente más espectacular que doloroso. “Siempre debemos avanzar. Me tomó un poco de tiempo… Perdimos una gran oportunidad. Tuve mi mejor Rally de Finlandia. Me sentí muy bien con el coche. Desafortunadamente, terminó mal. Pagamos caro por un pequeño error. Es el juego. Psicológicamente, dolió. La gestión del riesgo es un punto clave en nuestro deporte. Siempre coqueteamos con los límites. Decidí acelerar el ritmo en Finlandia, pero nunca he sido un terrorista suicida.“

Quinto en el campeonato, a 62 puntosElfyn Evansel nueve veces campeón del mundo sin duda perdió su oportunidad de ganar el título. “A partir de ahora, nuestro objetivo es buscar la mayor cantidad de victorias posibles. Las ambiciones de jugar por el título han despegado un poco desde Finlandia. 62 puntos es mucho para ponerse al día. Tenemos que ser realistas: nuestras posibilidades son muy bajas, aunque siempre puede pasar algo en los rallyes.“

Como todos los pilotos, el francés teme las lluvias que caerán sobre Paraguay el sábado y el domingo. “Gran parte del fin de semana corre el riesgo de ser complicado. Esto será supervivencia. Tendrás que mantenerte en la carretera y no cometer errores en estos caminos resbaladizos.“, concluyó.