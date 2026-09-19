Se destaca el “inmenso impacto” del desastre de las inundaciones en Nepal a medida que aumentan las víctimas

La catastrófica inundación se produjo en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet en China.

Se cree que fue causado por el colapso de un glaciar y el deslizamiento de tierra resultante, que provocó la destrucción de comunidades enteras, así como de infraestructura clave, incluidos puentes y carreteras.

El viernes, citando cifras del Gobierno de Nepal, la oficina de coordinación de ayuda de la ONU, OCHA, dijo que 538 personas habían muerto, mientras que casi 3.750 habían sido rescatadas. Unas 1.000 personas siguen desaparecidas, muchas de las cuales se cree que son turistas.

La región autónoma del Tíbet en China también se vio afectada y unas 560 personas siguen desaparecidas allí, según las autoridades.â€¯Â

Lila Pieters Yahia, coordinadora residente de la ONU en Nepal que visitó la zona del desastre, dijo que los esfuerzos de búsqueda y rescate estaban en curso.

“Vimos cómo acababan de rescatar personas mientras caminábamos y visitábamos el sitio, uno de los sitios que ha resultado gravemente dañado”, dijo. “Vimos un camión lleno de gente, una familia entera acababa de ser rescatada y puedo decirles que fue muy, muy emotivo”.

Su visita se vio interrumpida después de que se emitiera una nueva alerta de inundación.

Esfuerzo de socorro

Los equipos de ayuda han estado trabajando día y noche para llegar a las comunidades aisladas por el desastre en los distritos nepaleses de Rasuwa, Nuwakot y Dhading.

© UNICEF/Robic Upadhyay





La ONU está apoyando los esfuerzos de ayuda con raciones de alimentos de emergencia, botiquines médicos para unas 10.000 personas durante tres meses, así como tiendas de campaña y apoyo logístico. También proporciona imágenes satelitales y análisis de la zona afectada por la inundación.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido del riesgo de enfermedad. “Como siempre, cuando tenemos un desastre de esta escala y tenemos desplazamientos, hacinamiento y podemos tener interrupciones en los servicios de agua, saneamiento y salud, y eso puede aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas”, dijo el portavoz Tarik JaÅ¡areviÄ‡ en Ginebra.A

El portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Ricardo Pires, dijo a los periodistas que si bien 18 escuelas han sido completamente destruidas y otras 20 han resultado dañadas, “decenas más están ubicadas cerca de las orillas de los ríos y siguen en alto riesgo”, lo que significa que se estima que 10.000 niños en edad escolar en el área necesitan apoyo para continuar su educación.

Región afectada por desastres

La zona fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2015, que mató a más de 8.800 personas.

En octubre pasado, lluvias torrenciales provocaron rápidas inundaciones y deslizamientos de tierra en el este y el centro de Nepal, afectando a más de 30.000 personas.

Kamal Kishore, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), destacó la gravedad del desastre. “Que no tengamos memoria, no hemos visto un evento de peligro de montaña como este en mucho, mucho tiempo”, dijo, y agregó que “el impacto en las vidas, los medios de vida, los edificios, la infraestructura, los puentes, los proyectos hidroeléctricos y la generación de energía es realmente inmenso”. Y creo que todavía estamos afrontando la magnitud del daño”.

Añadió que la situación actual está marcada por “un riesgo extremadamente alto y mucha incertidumbre”.

“Es un desafío único para la propia respuesta de emergencia, porque en cierto sentido, el desastre aún no ha terminado por completo”, enfatizó.

Las inundaciones “han puesto de relieve una vez más lo frágiles que son los ecosistemas montañosos y lo difícil que es establecer sistemas de alerta temprana en entornos montañosos”, centrándose en una variedad de peligros en cascada.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), que trabaja junto con la ONU en Nepal, dijo que estaba “muy, muy preocupada por la inundación secundaria”.

La Federación Internacional cree que al menos 93.000 personas se han visto afectadas y están “en gran necesidad”.