Voleibol: KMS Fighting Saints espera aprovechar su experiencia

KERKHOVEN – Cuatro titulares que regresan esperan impulsar a Kerkhoven-Murdock-Sunburg en la División Norte de la Conferencia de Camden.

Los Fighting Saints tuvieron marca de 12-15 en general en 2025. Eso incluyó una marca de 6-5 en Camden.

calendario 2026 28 de agosto en el Howard Lake-Waverly-Winsted Invitational 9 am 1 de septiembre en Paynesville 7 pm 8 de septiembre Litchfield 7 pm 10 de septiembre MACCRAY 19:15 15 de septiembre en YME 19:15 17 de septiembre Tracy-Milroy-Balaton 19:15 22 de septiembre en RCW 19:15 24 de septiembre Minnesota 19:15 28 de septiembre en BBE 7 pm 29 de septiembre en vista al lago 19:15 1 de octubre Canby 19:15 6 de octubre en LQPV 19:15 9 de octubre en el torneo de Jimmy John – Marshall 4 pm 10 de octubre en el torneo de Jimmy John – Marshall 8 am 13 de octubre CMCS 19:15 15 de octubre Torneo MEA – Underwood 9 am 19 de octubre Dawson-Boyd 19:15 23 de octubre en ortonville 19:15

También vuelve al mando la entrenadora en jefe Tami Ruf, quien está en su tercera temporada al frente de KMS. Sus asistentes son Caitlin Schultz, Sammy Gjerde, Katie Finstrom, Lydia Aafedt y Ellie Trowbridge.

La libero de KMS Emily Holtkamp sirve el balón en un partido de la Conferencia de Camden contra YME el jueves 25 de septiembre de 2025 en Kerkhoven. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

“El verano y principios del otoño definiremos posiciones para fortalecer a nuestro equipo”, dijo Ruf. “Con la pérdida de muchos estudiantes del último año, tenemos jugadores JV del año pasado que están ansiosos por ganarse un lugar en el equipo universitario”.

Mientras ese nuevo talento se acostumbra al juego universitario, los Fighting Saints tienen veteranos en quienes apoyarse.

La armadora y especialista defensiva de KMS, Leah Wagner, celebra un punto de Fighting Saints obtenido en un partido de la Conferencia de Camden contra YME el jueves 25 de septiembre de 2025 en Kerkhoven. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

La junior Maddie Silas está de regreso después de ganar los honores All-Camden la temporada pasada. El atacante externo/bloqueador central de 5 pies 10 pulgadas tuvo 250 remates y 45 bloqueos. Ruf describe a Silas como un jugador explosivo que puede saltar del gimnasio.

“Ella mantendrá alerta la defensa del oponente utilizando una variedad de golpes”, dijo Ruf sobre Silas. “Este año, jugará seis rotaciones debido a su capacidad para leer el balón y cuidarlo desde la última línea”.

La bateadora central/lateral derecha de KMS Avea Finstrom (derecha) y la armadora/especialista defensiva Leah Wagner (izquierda) intentan bloquear un intento de remate de Abbey Bones de YME en un partido de la Conferencia de Camden el jueves 25 de septiembre de 2025 en Kerkhoven. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

La estudiante de último año Leah Wagner reanudará sus funciones de armadora. Con marca de 5-5, Wagner tuvo 3,48 asistencias en sets por juego, realizó 295 ataques y sirvió a un ritmo del 91%.

“Leah tiene mucha experiencia universitaria, lo cual es fantástico porque se mantiene tranquila bajo presión y constante durante todo el juego”, dijo Ruf. “Es una jugadora completa que puede jugar en cualquier lugar de la cancha”.

Avea Finstrom buscará ser un factor defensivo en la red una vez más. Los bloqueadores centrales de segundo año de 6-0 tuvieron 18 bloqueos y 66 remates mientras lidiaban con una lesión en el tobillo.

“Este año, Avea está sana, ha ganado confianza y será una fuerza en la red”, dijo Ruf.

La última titular que regresa es la libero/especialista defensiva de segundo año 5-2 Emily Holtkamp. Hizo 322 ataques y 25 servicios ace mientras sirvió al 95% en 2025.

“Emily es una de nuestras mejores anclas y defensoras en recepción de servicios”, dijo Ruf. “Ella también es una de nuestras mejores sacadoras, es consistente y puede colocar el balón para mantener a nuestros oponentes fuera del sistema”.