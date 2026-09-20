Peter Thiel: poder, Palantir y el anticristo

Puede que no acabe siendo el centro de atención de la misma manera que Donald Trump, Elon Musk o muchos de sus otros amigos y asociados, pero Peter Thiel tiene derecho a ser una de las figuras más influyentes del mundo, así como una de las más ricas.

Nacidos en 1967 en Frankfurt am Main, en lo que entonces era Alemania Occidental, la familia Thiel se mudó a los Estados Unidos cuando Peter tenía solo un año. La familia también pasó seis años en la Namibia ocupada por Sudáfrica, de 1971 a 1977.

El posterior ascenso de Thiel a la prominencia se produjo gracias a sus empresas e inversiones en tecnología. Su primer gran éxito fue Paypal, un proveedor de pagos digitales con el que Musk estuvo inicialmente involucrado. Luego, Thiel se convirtió en el primer inversor externo en Facebook.

Hoy también posee parte de SpaceX de Musk, así como de OpenAI y muchas otras empresas. Forbes cifra su riqueza personal en 35.700 millones de dólares (31.100 millones de euros).

Pero quizás su empresa más destacable sea Palantir. La empresa de vigilancia, inteligencia artificial y análisis de datos ha ganado contratos gubernamentales por valor de miles de millones para crear software para el Pentágono y para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. La compañía publicó un manifiesto de 22 puntos en abril que, según los críticos, llevaba la impronta del “tecnofascismo”.

Pero Thiel podría ser considerado tan influyente en la política como en los negocios, y no sólo en Estados Unidos.

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Aunque varios países europeos, incluidos el Reino Unido, los Países Bajos, Francia, Alemania y España, están comenzando a reevaluar o poner fin a sus vínculos gubernamentales y militares con Palantir debido a preocupaciones de seguridad, la empresa está profundamente arraigada en los sistemas de seguridad de todo el mundo.

El propio Thiel se mudó recientemente a Argentina, donde supuestamente mantuvo conversaciones con el presidente de derecha del país, Javier Milei, mientras el gobierno propone una serie de regulaciones que incluyen incentivos para empresas extranjeras y apuntan a inversiones en centros de datos de IA.

El apoyo inicial a Trump dio sus frutos

Thiel fue uno de los primeros patrocinadores y luego asesor de Donald Trump, donando 1,25 millones de dólares a la campaña electoral de Trump en 2016 y hablando en la Convención Nacional Republicana ese mismo año, en un momento en el que se consideraba que Silicon Valley era de tendencia demócrata. Salvo una pausa entre 2023 y 2025, ha sido un generoso donante de campañas y figuras republicanas, incluido el vicepresidente JD Vance.

Las propias creencias políticas de Thiel no son fáciles de precisar. Ha sido descrito como un nacionalista libertario y expresó constantemente la creencia de que “la tecnología es la alternativa a la política”.

También muestra desconfianza hacia las autoridades, la regulación y las élites liberales. Esto se debe en parte a una frustración con lo que Thiel considera una toma de decisiones ineficiente por parte de los funcionarios electos y los votantes.

“Está al borde del fascismo”, dijo Max Chafkin, quien escribió una biografía de Thiel en 2021. tiempo mrevista. “Habla de cómo las empresas están mejor administradas que los gobiernos porque tienen una única persona que toma las decisiones: un dictador, básicamente. Es hostil a la idea de democracia. Eso es bastante aterrador si se considera el papel que desempeñan las empresas en las que ha estado involucrado”.

Thiel respaldó la primera candidatura de Donald Trump a la presidencia. Los dos se ven aquí en diciembre de 2016, poco después de que Trump ganara las elecciones. Imagen: Albin Lohr-Jones/dpa/Picture Alliance

Estas creencias parecieron empezar a salir a la superficie durante su estancia en la Universidad de Stanford en California. Thiel arremetió contra la ideología liberal prevaleciente en el campus y fundó la Revisión de Stanford,una publicación para expresar esas creencias contrarias, algo que se haría eco de su actual desdén por las creencias etiquetadas como “despertadas”.

El cristianismo, el anticristo y la IA

Thiel se crió en un hogar fuertemente cristiano y no hay duda de que su religión ha influido en su vida y su carrera. Thiel se describió recientemente a sí mismo como un “pequeño cristiano ortodoxo”, algo que parece influir en su política conservadora. Su homosexualidad y su matrimonio con el financiero estadounidense Matt Danzeisen parecen para muchos ir en contra de esa corriente. Pero la paradoja no es inusual para Thiel.

Más recientemente, se ha preocupado por el concepto del anticristo y ha realizado giras con una serie de conferencias por todo el mundo durante los últimos años. En lugar de la figura representada en la Biblia, Thiel ve esto como alguien, o algún grupo, que provocará el apocalipsis “jugando con nuestros miedos a la tecnología y seduciéndonos a la decadencia con el lema del anticristo: paz y seguridad”.

Entre aquellos a quienes se les ha asignado, de manera un tanto vaga, el papel de soldados del anticristo se encuentra la activista ambiental Greta Thunberg, a quien ve como una “ludita que quiere detener toda la ciencia”, o los gobiernos que buscan regular la IA. Acusó al Papa León XIV de “trabajar para los comunistas chinos” en julio después de que el pontífice advirtiera sobre el “riesgo de deshumanización” por parte de AI.

A pesar de su profunda asociación con la tecnología, Thiel también se beneficia de sus relaciones con personas poderosas, entre ellas Musk, Trump y Vance.

“He construido grandes amistades a lo largo de los años con personas con las que he trabajado”, dijo Thiel al Correo de Washington en 2014. “Y creo que es una parte realmente importante de lo que permite a uno tener éxito a largo plazo en nuestra sociedad”.

Dentro del secreto club de diálogo de élite de Peter Thiel Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Usar a Vance para preparar sus intereses para el futuro?

Muchos observadores piensan que Thiel puede estar usando su relación con Vance para ayudar a protegerse a sí mismo y a sus intereses comerciales en el futuro, y se considera que el vicepresidente es el republicano con más probabilidades de suceder a Trump.

La pareja se conoció en 2011 cuando Thiel dio una charla en la Facultad de Derecho de Yale. Vance, cuyas creencias religiosas y políticas han cambiado desde entonces, escribió en la revista Christian La lámparaque Thiel “desafió el modelo social que yo había construido: que los tontos eran cristianos y los inteligentes, ateos”.

Luego, según se informa, Thiel se convirtió en una figura mentora de Vance, antes de suavizar la relación entre Vance y Trump cuando Vance dio un giro de 180 grados a su oposición anterior al presidente para unirse a su candidatura de 2024. Sin embargo, lo más notable es que Thiel donó 15 millones de dólares a la campaña del Senado de Vance en 2022, la mayor cantidad jamás donada a un solo candidato al Senado de Estados Unidos.

Los recientes llamados a desacelerar el ritmo de la IA, realizados en parte por directores ejecutivos en posiciones similares a las de Thiel, pueden terminar teniendo un impacto en los intereses comerciales de Thiel. Pero su carácter distintivo y sus conexiones hasta ahora lo han mantenido un paso por delante.

Editado por Carla Bleiker.