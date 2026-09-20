Voleibol: DB Blackjacks busca una recuperación seria

DAWSON – El equipo de voleibol Dawson-Boyd busca dejar en el espejo retrovisor una dura temporada 2025.

Los Blackjacks recuperan a seis jugadores del equipo del año pasado con el objetivo de recuperarse de un récord de 1-21. Eso incluye una marca de 0-11 en la Conferencia de Camden.

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“Aunque sólo ganamos un partido la temporada pasada, hemos regresado con un grupo de chicas increíblemente dedicadas que tienen un año más de experiencia y madurez en su haber”, dijo la entrenadora en jefe de quinto año, Hailey Gritmacker. Sus asistentes son Amber Omland, Kate Dahl y Patti Mork.

La bloqueadora central de Dawson-Boyd, Stella Roth, celebra un punto de Blackjacks obtenido en un partido contra Benson en el torneo de Benson el sábado 13 de septiembre de 2025 en Benson. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

“Espero que seamos un equipo equilibrado que pueda hacer el trabajo en cualquier lugar de la cancha”, dijo Gritmacker. â€œTenemos dos especialistas defensivos que tambiÃ©n aportan grandes habilidades defensivas y de recepciÃ³n de servicio. Va a ser una gran temporada para nosotros”.

Claire Stratmoen de Dawson-Boyd golpea la pelota en la red durante un partido de la Conferencia de Camden contra RCW el martes 9 de septiembre de 2025 en Renville. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Con la esperanza de liderar la ofensiva de DB está el titular de cuatro años: el atacante senior Kadyn Perkins. Perkins, seleccionado por All-Camden la temporada pasada, espera liderar una ofensiva que perdió a un par de titulares: el bloqueador central Rylan Plessner hasta la graduación y Kylar Hjelmeland por una lesión en la rodilla.

“Ella es una atacante inteligente que golpea desde cualquier lugar de la cancha”, dijo Gritmacker sobre Perkins. “Ella también ha pasado muchas horas en el gimnasio”.

Uniéndose a Perkins en la cancha delantera por un par de acomodadoras: la junior Claire Stratmoen y la estudiante de primer año Emma Stotesbery. También hay un par de bloqueadoras junior en Stella Roth y Lilly Lee.

Stotesbery y Lee son un par de jugadores de los que Gritmacker busca grandes cosas.

“Emma jugó tres rotaciones para nosotros en la última parte de la temporada pasada cuando era estudiante de octavo grado”, dijo Gritmacker. â€”Tiene un alto coeficiente intelectual de voleibol y ha pasado muchas horas en el gimnasio. También aporta un servicio letal.

â€œLilly es una atlÃ©tica media que puede saltar fuera del gimnasio. Ella es explosiva y rápida. Trabaja muy duro y ha llegado muy lejos en el último año”.

La última fila estará anclada por un par de especialistas defensivos: la estudiante de segundo año Hattie Kemen y la estudiante de tercer año Kate Gruwell.