Home Noticias Las lluvias torrenciales provocan riesgo de inundaciones para millones de personas

Las lluvias torrenciales provocan riesgo de inundaciones para millones de personas

By
Gabriel Sánchez
-
23
0

IE 11 no es compatible. Para una experiencia óptima, visite nuestro sitio en otro navegador.

Las lluvias torrenciales provocan riesgo de inundaciones para millones de personas

  • Ed Sheeran actuará en medio de la controversia sobre la gira de Macklemore

    02:13

  • Buenas noticias: un entrenador de fútbol se encuentra con el héroe que le salvó la vida

    03:22

  • Un nuevo procedimiento podría hacer que el alargamiento de piernas sea más común

    02:34

  • Trump excluye a CNN, Politico y MS NOW de la Casa Blanca

    01:59

  • Nuevos ataques contra Arabia Saudita a medida que se intensifican los combates en Oriente Medio

    01:49

  • Ahora jugando

    Las lluvias torrenciales provocan riesgo de inundaciones para millones de personas

    02:04

  • ARRIBA SIGUIENTE

    El hermano de la princesa Diana defiende las explosivas afirmaciones de un nuevo libro

    01:30

  • Grandes estadounidenses: una conversación con la primera superintendente del Monte Rushmore, Cheryl Schreier

    02:27

  • La única miembro del jurado que se resiste, Lindsay Clancy, rompe el silencio

    02:18

  • Video muestra tiroteo mortal con agente de la ley

    01:28

  • Trump anuncia acuerdo sobre seguridad en Groenlandia

    00:59

  • Trump prohíbe a CNN, MS NOW y Político en la Casa Blanca

    02:21

  • Estudiantes universitarios en York, Pensilvania, atacados por una turba juvenil

    01:30

  • Incendio en vuelo de KLM provocado por batería recargable

    01:28

  • Lluvias torrenciales causan estragos en todo el país

    01:17

  • Pareja de Florida dice que la FIV resultó en un padre biológico diferente

    01:39

  • La NTSB busca pistas tras el mortal accidente de helicóptero

    02:22

  • Susto por el despegue de un vuelo con destino a México

    00:50

  • La comunidad escolar de Tennessee recauda dinero para sorprender al querido conserje con un camión

    01:30

  • Propietarios de viviendas en Virginia Occidental enojados por el nuevo centro de datos de al lado

    03:04

Noticias nocturnas

Millones de personas estaban bajo alerta de inundaciones el sábado con ríos caudalosos después de un diluvio de lluvia en partes del Alto Medio Oeste. En algunas zonas cayeron más de 8 pulgadas de lluvia. Liz Kreutz, de NBC News, informa.19 de septiembre de 2026

  • Ed Sheeran actuará en medio de la controversia sobre la gira de Macklemore

    02:13

  • Buenas noticias: un entrenador de fútbol se encuentra con el héroe que le salvó la vida

    03:22

  • Un nuevo procedimiento podría hacer que el alargamiento de piernas sea más común

    02:34

  • Trump excluye a CNN, Politico y MS NOW de la Casa Blanca

    01:59

  • Nuevos ataques contra Arabia Saudita a medida que se intensifican los combates en Oriente Medio

    01:49

  • Ahora jugando

    Las lluvias torrenciales provocan riesgo de inundaciones para millones de personas

    02:04

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR