Voleibol: BBE Jaguars regresa por más con un nuevo entrenador

BROOTEN: Holly Breitbach se hace cargo de uno de los mejores programas de Clase A de la temporada pasada.

Breitbach, que reemplaza a Brittany Borgerding como entrenadora en jefe, buscará una segunda participación consecutiva en el torneo estatal con el equipo de voleibol Belgrado-Brooten-Elrosa.

calendario 2026 1 de septiembre en NLS 7 pm 8 de septiembre MACCRAY 7 pm 10 de septiembre en Kimball 7 pm 11 de septiembre Desafío del suroeste de MN – Marshall 5 pm 12 de septiembre Desafío del suroeste de MN – Marshall 10 am 15 de septiembre Swanville 7 pm 17 de septiembre en Holdingford 7 pm 21 de septiembre en el centro sauk 7 pm 24 de septiembre ACGC 7 pm 28 de septiembre kms 7 pm 29 de septiembre en Hancock 7 pm 1 de octubre en Eden Valley-Watkins 7 pm 6 de octubre en Paynesville 7 pm 8 de octubre Área Centro Oeste 7 pm 10 de octubre en Runestone Invitational – Alejandría 9 am 13 de octubre Royalton 7 pm 22 de octubre Lago de arce 7 pm 23 de octubre Pradera de Parker 7 pm

BBE, que obtuvo un tercer lugar en el torneo estatal Clase A, fue campeón de la Conferencia Central de Minnesota con un récord de 7-0 y terminó 2025 con un récord de 26-7.

Casi todos están de regreso con los Jaguars, pero se han graduado contribuyentes importantes.

Makenna Roelike (extrema derecha) de BBE reacciona ante una muerte de Kacey Fischer (6) con el resto de los Jaguars en un partido fuera de la conferencia contra NLS el martes 26 de agosto de 2025 en la escuela primaria Belgrade-Brooten-Elrosa en Brooten. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

En la parte superior de esa lista está Kacey Fischer, ex dos veces capitana y atacante externa que fue dos veces seleccionada en todas las áreas. Logró un récord escolar de 1,144 asesinatos en su carrera preparatoria y actualmente es estudiante de primer año en la División III de Concordia College-Moorhead.

McKenna Lieser, ex titular versátil de tres años que fue miembro del primer equipo del All-Central Minnesota como líbero la temporada pasada, y Kadynce Haider también destacan las derrotas clave de BBE.

Kamie Fischer de BBE prepara el balón durante un partido de la Conferencia Central de Minnesota contra ACGC el jueves 18 de septiembre de 2025 en Grove City. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Aunque un Fischer se fue, otro está de regreso y será el quarterback del ataque de los Jaguars.

¿OMS? Esa es la estudiante de último año Kamie Fischer, una Mención Honorífica de Todas las Áreas que tiene más de 1,000 asistencias en su carrera.

“Kamie es una armadora de tres años que aporta experiencia y consistencia”, dijo Breitbach. “Ella es una líder natural en la cancha y su habilidad para leer las defensas abre oportunidades para que sus compañeros de equipo anoten”.

Macey Roering de BBE mantiene viva la pelota durante un partido de cuartos de final estatal Clase A contra Cleveland el jueves 6 de noviembre de 2025 en Grand Casino Arena en St. Paul. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

También regresó Teagan Dingmann, quien regresará a su lugar familiar: el medio de la cancha.

“Teagan está entrando en su cuarto año como bloqueadora central titular”, dijo Breitbach sobre Dingmann, un estudiante de último año que formó una temporada del Segundo Equipo All-Central Minnesota el año pasado. “Su capacidad para leer eficazmente tanto a los bateadores como a los colocadores crea una defensa efectiva y coloca a su equipo en una posición sólida para tener éxito”.

Macey Roering, un atacante externo junior que fue seleccionado en el segundo equipo All-Central Minnesota hace una temporada, jugará en el exterior y buscará marcar el ritmo de la ofensiva de BBE junto a Kamie Fischer.

Lieser será reemplazada por Makenna Roelike, quien ayudará a anclar la última fila de los Jaguars.

“Makenna es una jugadora defensiva fuerte que nunca deja de aportar energía positiva a la cancha”, dijo Breitbach. “Sus compañeros de equipo siempre pueden confiar en que ella los respaldará”.