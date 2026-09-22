Jaxson Dart de los Giants intentó volver a entrar al juego con una lesión en la rodilla, pero le quitaron la camiseta: informes

Según se informa, Jaxson Dart quería mostrar cuán jugador es realmente después de sufrir una lesión en la rodilla en el primer cuarto de la derrota de los New York Giants ante Los Angeles Rams el lunes.

El mariscal de campo intentó volver a entrar al juego en la primera mitad a pesar del problema en la rodilla, pero el equipo no se lo permitió, informó ESPN. Un informe separado de ESPN agregó que los Giants llegaron incluso a quitarle la camiseta de Dart para evitar cualquier indicio de que podría jugar.

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Dart regresó a la banca vestido con ropa de calle y una cadena brillante alrededor de su cuello.

Dart abandonó el enfrentamiento siete jugadas en el segundo juego de la temporada 2026 cuando los defensores de los Rams lo golpearon dos veces en un tiro a Theo Johnson. La rodilla del mariscal de campo de segundo año se dobló de manera extraña y se retorcía de dolor cuando los entrenadores salieron a verlo. Salió cautelosamente del campo y entró al vestuario por sus propios medios.

Los Gigantes no confirmaron los informes de que Dart se torció el ligamento medial colateral.

“Yo diría que eso está cerca”, dijo el entrenador de los Giants, John Harbaugh. “Nos haremos una resonancia magnética (el martes) y la sentiremos muy bien, y a partir de ahí les daremos más información”.

Tomando los informes por lo que valen, Dart mostró más corazón del que mostró en el campo después de abandonar el juego. El equipo parecía desinflado desde el momento en que cayó agarrándose la rodilla.

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Jameis Winston hizo poco para inspirar que pudiera manejar las riendas en ausencia de Dart. La defensa, mientras hacía algunas jugadas y forzaba pérdidas de balón a los Rams, permitió a Matthew Stafford lanzar cuatro pases de touchdown, dos a Davante Adams, quien tuvo ocho recepciones para 195 yardas.

“Cada vez que tu mariscal de campo cae, obviamente es un golpe en el estómago para el equipo, ¿verdad?” Dijo Winston.

Harbaugh dijo que la tarea que tenemos entre manos en este momento es no “lamentarnos” por las lesiones, ya que Malik Nabers y Brian Burns estuvieron entre los golpeados durante el juego.

El calendario puede parecer sencillo en el papel, pero está lejos de serlo basándose en el esfuerzo mostrado contra los Rams. Si Dart se pierde al menos cuatro semanas, estará fuera contra los Tennessee Titans, Arizona Cardinals, Washington Commanders y New Orleans Saints.

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Todos esos juegos se pueden ganar, pero el equipo realmente tendrá que esforzarse mucho para salir de un agujero mental.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.