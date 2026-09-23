Tour de la PGA: Campeonato del Tour

LES SCORES LES DÃ‰PARTS

Jugó la gran final de temporada y por 40 millones de dólares en Estados Unidos no podíamos no hablar de ello. Si el nuevo formato de los play-offs podía parecer un poco injusto, coronando como campeón del año al único ganador de esta semana y no al jugador que obtuvo mejores resultados esta temporada, el destino finalmente respetó la jerarquía. Número uno del mundo y número uno del ranking FedEx durante casi toda la temporada, Escocés Scheffler convirtió su posición de emboscada este domingo para ganar su segunda Copa FedEx consecutiva en el Club de golf del lago este (Atlanta). Con una tarjeta final de 66 (-4), el estadounidense le hizo flaquear ryan Gerardo (-12 en total), Chris Gotterup (-11 en total) o Víctor Hovland (-13 en total), entre los protagonistas desde el jueves. El noruego incluso vio cómo se le escapaba el título tras tres comas que, si hubieran caído, podrían haberle enviado al play-off. Al embolsarse el cheque de 10 millones reservado al ganador, y después de haber recogido los 3,6 millones del primer play-off, el Campeonato FedEx St JudeScheffler ha acumulado $130,390,661 en ganancias profesionales, superando Tigre Bosquelíder de este ranking desde hace casi 26 años (120.999.166 dólares).

Gira Epson: Clásico benéfico Dream First Bank

LES SCORES LES DÃ‰PARTS

emma Frágilla única Habs del circuito, afrontó el jueves un torneo en el que había conseguido un top 10 en 2025. Penalizada con una primera ronda por encima del par (73, +1), la jugadora de 31 años no logró mejorar su marca con su 72 (par) el viernes y lamentablemente falló el corte para un tiro.

Tour Leyendas: Staysure Leyendas Inglesas

LAS PUNTUACIONES

Esta semana, los cinco Tricolores de Leyendas Recorrido Todos competíamos en Inglaterra en Colinas del gráfico en nombre de la Leyendas Inglesas Staysure. Al final del evento, Jean-Frances Rémésy finalizó en el puesto 30 con una puntuación final de +3, por delante de Bagazo farry40e Ã +6, mientras tomás la vida y leonel Alejandro ont partage la 42e place Ã +7. Antonio Grenier cerró la clasificación ocupando el puesto 50 con +10. La victoria fue para mikael Lundbergel sueco ganó su primer título de la temporada después de haber estado cerca del mismo éxito durante la Campeonato de mayores de la PGA.