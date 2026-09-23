US Open 2026: Katie Boulter no repetirá el error del anillo de bodas de Andy Murray mientras se prepara para el último major de la temporada

Andy Murray ha sido durante mucho tiempo una figura guía para el tenis británico, pero la recién casada Katie Boulter no seguirá su ejemplo cuando se trata de mantener seguro su anillo de bodas.

Murray, tres veces campeón de Grand Slam, que se casó con su esposa Kim en 2015, perdió brevemente su anillo de matrimonio después de jugar con él atado a los cordones de sus zapatos.

Murray había dejado sus zapatillas, con el anillo todavía puesto, debajo de un coche para que se secaran después de una sesión de práctica en California en 2021, y después de descubrir que estaban desaparecidos al día siguiente, finalmente se reunió con ambos después de hacer un llamamiento para su regreso.

Boulter, que se casó este verano con el número siete del mundo, el australiano Alex de Miñaur, dijo que no cometerá el mismo error.

“Aprendí de Andy. No voy a hacer eso”, dijo el jugador de 30 años. “No lo uso. No durante los partidos”.

Boulter y De Miñaur se casaron en una pequeña ceremonia privada en Inglaterra antes de realizar una celebración más grande en Toscana, Italia, en julio.

En declaraciones a BBC Sport, Boulter dijo: “Uno estaba en el Reino Unido para mis seres más cercanos y queridos. Eran como ocho personas, muy, muy pequeñas, muchísimo para mi abuelo”.

“Fue un gran contraste con la boda italiana, en la que participaron todas nuestras personas más cercanas, todos nuestros amigos, y fue un poco más una fiesta y mucha diversión”.

Sin embargo, en lo que respecta al discurso de De Miñaur, Boulter admitió que era “escéptica”.

“No lo había visto hacer ninguna preparación para el discurso. Y él dijo: ‘Voy a improvisar. Está bien. ¿Qué tan difícil puede ser?'”, dijo.

“Fue increíble. Fue muy bueno. Estuve llorando todo el tiempo. Creo que lloré permanentemente durante unas tres horas seguidas durante todos los discursos”.

Desde su boda, la número 60 del mundo no ha tardado en lanzarse de nuevo al tenis antes del Abierto de Estados Unidos, que comienza el domingo.

“De hecho, elegí regresar directamente a las condiciones, ir al fondo y ver lo que tenemos”, dijo Boulter, quien perdió en la primera ronda en Washington y Toronto antes de sufrir una eliminación en la segunda ronda en Cincinnati.

“Creo que las condiciones en Estados Unidos son muy diferentes a las del Reino Unido. Creo que realmente no se pueden replicar.

“Así que sentí que no estaría un poco preparado para venir a los EE. UU. y que acostumbrarme nuevamente a las condiciones habría sido bastante difícil”.

El US Open de Boulter comienza con un encuentro de primera ronda contra la invitada estadounidense Carol Young Suh Lee, que ocupa el puesto 143 del mundo.