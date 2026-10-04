Campeonato BMW | Clark construye ventaja de cinco golpes sobre McIlroy y Cantlay

(St. Louis) Wyndham Clark perdió el liderato después de cometer un doble bogey en el primer hoyo, pero luego dejó a todos a su paso en el campo de Bellerive Golf Club, impulsado por cinco birdies y un eagle en un tramo de ocho hoyos, en camino a un 65 de cinco bajo par y una ventaja de cinco golpes en el Campeonato BMW.

David Ferguson



Prensa asociada



Esta es la segunda vez este año que Clark tiene una ventaja de al menos cinco golpes de cara a la ronda final de un torneo. Tenía una ventaja de seis golpes después de 54 hoyos en el Abierto de Estados Unidos y aguantó para ganar por un golpe, capturando un segundo título de un torneo importante.

Rory McIlroy hizo tres birdies consecutivos al final de la ronda y salvó el par desde un bunker en el 18.miÂ hoyo para terminar con un resultado de 65. Patrick Cantlay hizo un birdie en el 18mi para una tarjeta de 66.

McIlroy y Cantlay comparten el segundo lugar, una posición mucho más importante para Cantlay. Ocupa 43miEstá clasificado en general en la Copa FedEx y necesita una buena clasificación para estar entre los 30 primeros que avanzan a la final de la Copa FedEx la próxima semana en Atlanta.

“Es una gran brecha que compensar”, admitió McIlroy sobre su retraso. “Pero si me concentro en mí mismo, si intento conseguir una buena puntuación –obtuve un 64 y un 65 esta semana– y hago uno similar mañana, nunca se sabe.

FOTO JEFF ROBERSON, PRENSA ASOCIADA Rory McIlroy

Gary Woodland, que está tratando de culminar su notable año con un regreso al Tour Championship, solo ha logrado dos birdies en su camino a una ronda de 70. Está seis golpes detrás, lo que lo deja quizás demasiado atrás para amenazar a Clark, pero en una posición lo suficientemente buena como para extender su temporada una semana. Estaba empatado con Chris Gotterup (68).

Clark no hizo bogeys en los primeros 36 hoyos y sólo una vez tuvo serios desafíos para alcanzar el par. El sábado, hizo su golpe de salida en la hierba alta en el primer hoyo, luego hizo el siguiente en la hierba alta a la derecha de la calle. Luego dejó su bola cerca del green antes de fallar un putt de dos metros, lo que le valió un doble bogey.

En un abrir y cerrar de ojos, se encontró un tiro detrás de Woodland. Los dos golfistas estaban empatados cuando la multitud estalló en vítores cuando Woodland embocó un putt de 15 pies para birdie en el séptimo hoyo. Clark siguió con un birdie desde una distancia de 10 pies, y fue el comienzo de una de esas buenas rachas en las que Clark parece incapaz de fallar un tiro.

En el octavo hoyo, un par -5, anotó un eagle después de haber alojado su bola a 12 pies de la diana utilizando una madera -5. Embocó un putt de 30 pies para birdie en el 10miÂ hoyo, y añadió un birdie gracias a un putt de unos 15 pies en el 11miverde. Finalmente, logró tiradas de aproximadamente 12 pies a 13mi y 14miagujeros, para comenzar a alejarse del resto de sus oponentes.

“Empiezas a ver las trayectorias y te involucras mucho más”, dijo Clark sobre su juego de putter. “Dices, ‘Está bien, eso es exactamente'”. Luego golpeas la pelota y cae (en el hoyo)”.

Clark intentará conseguir una tercera victoria en 2026, lo que lo colocaría en la conversación para Jugador del Año del PGA Tour con su triunfo en un torneo importante.

De lo contrario, lo que está en juego el domingo será saber quién jugará en East Lake, en Atlanta, donde los 30 jugadores clasificados sólo tendrán que lograr la victoria para hacerse con la Copa FedEx y el premio de 10 millones de dólares.

Justin Thomas dio un paso atrás con una ronda de 71, que lo ubica empatado en el puesto 15.mirango. Sungjae Im disparó una ronda de 70 y se encuentra solo en el séptimo lugar. No puede darse el lujo de caer más en la clasificación si quiere mantener su racha de apariciones anuales en East Lake, que se remonta a su temporada de novato en 2019.

Scottie Scheffler anotó 68 puntos el sábado y quedó empatado en el puesto 15.miSonó, 12 golpes de la téte.

El domingo también marca la fecha límite para conseguir uno de los seis lugares automáticos en la Copa Presidentes.