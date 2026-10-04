La Guardia Costera encuentra restos de un avión sanitario que transportaba a 6 personas

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i Heather Diehl/Getty Images

La Guardia Costera de Estados Unidos dice que los buscadores encontraron restos frente a Nantucket, Massachusetts, de una ambulancia aérea canadiense que transportaba a seis personas que viajaban de Bermuda a Boston cuando desapareció la madrugada del sábado.

El Gulfstream G100 transportaba a dos bermudeños y cuatro canadienses y sus familiares más cercanos han sido notificados, según la Guardia Costera, que dijo que continúa buscando a los que estaban a bordo.

Los datos de vuelo muestran que el avión cayó al menos 9.000 pies en dos minutos, luego se estabilizó durante varios minutos más, antes de desaparecer. El piloto declaró una emergencia, según el Aeropuerto Nantucket Memorial. Durante un intercambio, el control de tráfico aéreo preguntó al piloto de la ambulancia aérea: “¿Viene a ciegas?”.

Un operador de bomberos advirtió a los equipos de emergencia que se prepararan para la llegada de los aviones. Dijo que estaba a 15 minutos de distancia, que sufría problemas eléctricos y había perdido la radio y el radar, según el audio de Broadcastify y revisado por El Globo de Bostonmi.

La Guardia Costera ha desplegado dos aviones de búsqueda y salvamento, así como un helicóptero y un bote salvavidas a motor.

El avión es operado por Latitude Air Ambulance, con sede en Ontario, Canadá. El sitio web de la compañía dice que ha realizado miles de misiones desde 2009 para devolver a pacientes y seres queridos a sus familias en casa. La empresa cuenta con “un historial de seguridad impecable”.

El sitio web dice que las ambulancias aéreas cuentan con dos pilotos y un equipo médico e incluyen una camilla, así como equipo y suministros médicos completos para la UCI.

Información adicional de Kate Bartlett.