Voleibol: Alexandria da la bienvenida a caras que regresan a la alineación titular

ALEXANDRIA – Luego de cambios en el equipo de voleibol de Alexandria en múltiples frentes, están listos para llevar una plantilla experimentada hasta 2026.

Los Cardinals regresan a la cancha con un equipo que se mantuvo prácticamente intacto después de una temporada en la que lucharon contra lesiones en múltiples puntos a lo largo del año para casi regresar al torneo estatal en su primera temporada en la Clase 4A, perdiendo en cuatro sets ante Sartell en el partido por el título de la Sección 8-4A.

Sin embargo, una nueva voz guiará al equipo desde la banca, ya que el veterano entrenador asistente Sam Hess liderará a los Cardinals en 2026 luego de una campaña en la que Alexandria terminó con un récord de 6-6 en partidos de la Conferencia Central Lakes.

Todos los líderes del equipo en asesinatos están de regreso para la nueva temporada, y el estudiante de último año Sydney Kracht es el mejor del grupo con 239 asesinatos en 2025. La estudiante de segundo año Lila Schlicting también está de regreso después de un año de 211 asesinatos, al igual que el estudiante de último año Avery Posl, el estudiante de tercer año Larkin Rupert y el estudiante de primer año Scarlett Brown.

Hadley Marti también está de regreso después de servir como armador principal de los Cardinals, habiendo registrado 601 asistencias en sets desde hace un año en casi 2,000 intentos. Martí, que será estudiante de segundo año, también lideró al equipo con 37 aces de servicio por delante de sus compañeros de segundo año Riley Beyer y Gretah Suchy en 2025.

Martí, Beyer y Suchy también fueron los mejores jugadores defensivos, ocupando el segundo, tercer y cuarto lugar en ataques, respectivamente, solo detrás de la junior Emily Doherty, quien registró 388 ataques, el mejor del equipo, como libero de Alexandria, junto con 23 aces.

Alexandria abre la temporada como visitante contra Monticello a las 7 p. m. el jueves 27 de agosto. El primer partido CLC del equipo también sirve como debut en casa, enfrentando a Sartell a las 7 p. m. el martes 1 de septiembre en el gimnasio de la escuela secundaria del área de Alexandria.

Los torneos para los Cardinals actualmente en el calendario incluyen el Southwest Minnesota Challenge anual el 11 y 12 de septiembre en Marshall y el Runestone Invitational local el 10 de octubre en el gimnasio AAHS.

Las compañeras de equipo de Alexandria, Lila Schlichting (8) y Lilly Krusemark (derecha), celebran haber ganado un punto durante los cuartos de final de voleibol de la Sección 8-4A el jueves 23 de octubre de 2025 en el gimnasio de la escuela secundaria del área de Alexandria. Foto de archivo de Alexandria Echo Press

Información del equipo de voleibol de Alejandría 2026 Escuela: Área de Alejandría Nombre del equipo: Cardenales Sección: 8-4A Entrenador en jefe: Sam Hess (primera temporada) Entrenadores asistentes: Madeline Buysse, Mara Otts, Morgan Scherber Récord del año pasado: 13-17 Horario (sujeto a cambios)

Todos los partidos comienzan a las 7 p.m. a menos que se indique lo contrario. 27 de agosto en Monticello

1 de septiembre contra Sartell

3 de septiembre en Willmar

10 de septiembre contra Fergus Falls

11 y 12 de septiembre en el Southwest Minnesota Challenge, en Marshall

15 de septiembre contra St. Cloud Apollo

17 de septiembre contra Bemidji

22 de septiembre en Moorhead

24 de septiembre en Detroit Lakes

29 de septiembre contra St. Cloud Tech

1 de octubre contra ROCORI

6 de octubre contra St. Michael-Albertville, 7:15 p.m.

8 de octubre en Elk River

10 de octubre Invitación de voleibol Runestone, 9 am, en el gimnasio AAHS

13 de octubre contra Brainerd

20 de octubre en Sauk Rapids-Rice