Shaun Norris, líder extravagante pero amenazado por varios pretendientes – Golf Planète

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Autor de un fabuloso albatros en el par 5 del hoyo n°4 del Trump International Golf Links de Aberdeen, Shaun Norris ha recitado durante mucho tiempo un golf impecable, antes de conceder un solo bogey en el hoyo 15, lo que permitió a sus perseguidores más cercanos seguir creyendo en él en vísperas de una ronda final que permanece indecisa al final. El sudafricano, líder con -9, aventaja sólo dos golpes al inglés Matthew Jordan y tres al escocés Scott Jamieson. Martin Couvra está entre los 10 primeros (9º a -2), a siete cuerpos del líder.

LV

Podría haber estado cuatro golpes por delante al borde de la cuarta ronda del Campeonato Nexo. Shaun Norris Al final sólo tendrá dos. La culpa de este bogey evitable en el par 4 del hoyo n°15 de Enlaces de golf internacionales Trump. A pesar de una tarjeta de 66 (-6), el récord del campo lo ostenta el escocés conceder forrest el año pasado igualó, y con una puntuación total de -9 (207), el sudafricano, de 44 años, sigue bajo amenaza de Mateo Jordán68 (-4) hoy con dos birdies finales en el 17 y 18.

Encuentra el ranking completo y los horarios de salida de la 4ª ronda

El inglés, todavía en busca de un primer éxito en el gira mundial dp, que está por tanto en -7 (205), compartirá la última parte a partir de las 11h15 locales (12h15 en Francia) con el líder, victorioso, ya dos veces en el Tour, cada vez en Sudáfrica (en 2022 y luego en 2024). La quadra, actualmente 13ª en el Carrera hacia Dubaiconserva sin embargo los favores de las previsiones. Sobre todo si confiamos en este Moving Day, coronado por un comienzo de juego apasionante con un birdie en el par 5 del 1 seguido de un extraordinario… albatros en el otro par 5 de la ida, el 4. Un espléndido golpe de madera de calle que se adentra 238 metros más directamente en el hoyo.

El accidente del día 15 que lo cambia todo

Norris mostró una solidez impresionante a lo largo de esta tercera ronda, mucho menos sacudido por los vientos que durante las dos primeras, el jueves y el viernes. Realmente nada parecía preocuparle, ciertamente animado por este comienzo XXL. Otros dos birdies en el 7 y luego en el 14 le permitieron incluso aumentar su ventaja a cuatro golpes. Antes de este error de chip (ver más abajo) en su tercer tiro cerca del green 15

Un paro brutal, sobre todo porque al mismo tiempo Matthew Jordan hizo un bonito birdie en el green del 17, antes de añadir otro en el 18. Norris pudo haber aumentado su ventaja a tres cuerpos, también en posición de birdie el 18, pero su bola finalmente se le escapó.

En resumen, esta cuarta ronda del domingo promete ser apasionante. Un poco más si se levanta viento. Podría reorganizar las cartas en una clasificación en la que varios perseguidores están lejos de haberse rendido. Por supuesto, pensamos en el escocés. Scott Jamiesonsólo tercero con -6, o incluso en japonés Keita Nakajimaingresos de Gira de la PGA donde acaba de completar su temporada regular en el puesto 115 de la Copa FedEx.

El golfista japonés, 4º con -4, está acompañado en esta plaza por Mateo Southgatelíder el viernes por la noche. El inglés, en la última parte junto a Shaun Norris, se contentó con una tarjeta en el par (72) pero también tiene posibilidades. Cinco golpes detrás en un campo así, espectacular y formidable, no es del todo prohibitivo.

Un viaje apasionante, un regreso doloroso para Couvra

Para los que siguen, como un Andy Sullivan69 (-3) este sábado y 6º con -3 (213), no hay que perder el tiempo y presionar a los líderes desde el principio. Ésta es sin duda la misión que también será honrada. Martín Couvreramejor tricolor del momento en la clasificación. La Riviera ocupa así el noveno lugar con -2 (214), en particular los Emiratos Adrián Otaeguiganador de la primera edición de este torneo escocés (era entonces el Campeonato de Escocia) jugó en octubre de 2020 en San Andrésen el Curso Fairmont.

Durante mucho tiempo creímos que podría unirse a la lucha por los primeros lugares, impulsado por una salida sin errores gracias a cuatro birdies exitosos del 1 al 8, tantas banderillas soberbias que aquí lo impulsaron por un tiempo a la posición de colíder antes de un regreso mucho más caótico. Estos terribles tres putts al 10 supusieron también un punto de inflexión en el juego del protegido. Mateo Santerre ya que posteriormente alternó entre lo bueno (dos birdies en el 13 y 15) y lo mucho menos bueno (doble en el 14, bogey en el 12 y 16). Su 71 (-1) del día ciertamente le abre las puertas al top 10, pero claramente habría merecido un resultado mucho más favorable.

El resto del contingente francés parece mucho más lejos, primero en el puesto 30, más precisamente con Félix Mory (+2) al frente David Ravetto (34e Ã +3). Mateo Pavón está en el puesto 41 con +4 seguido de Alejandro Levy (63e Ã +8) y Clément Charmasson (70e Ã +10).

La tabla de clasificación

La clasificación de otros franceses

Foto: Ross Parker / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP