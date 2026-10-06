Miyu Yamashita despega, los franceses no pasan el corte – Golf Planète

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Miyu Yamashita está cinco golpes por delante de Nasa Hataoka y Yuri Yoshida, Soo Bin Joo y la increíble Kiara Romero (foto) al final de la segunda ronda del CPKC Women’s Open. La favorita para hacerse cargo, Brooke Henderson está nueve cuerpos detrás y Nelly Korda está once cuerpos detrás. Ninguna de las francesas logró pasar el corte.

De repente a la cabeza después de la primera ronda de Abierto femenino CPKCÂ bouclé en 62 (-8), Miyu Yamashita está cinco golpes por delante de su compatriota yuri yoshidael surcoreano Soo Bin Joo y el americano Kiara Romero después de devolver una segunda tarjeta de 64.

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â€”Estoy realmente feliz. A falta de dos rondas, solo quiero concentrarme en mi juego y seguir jugando así.declaró el jugador japonés de 25 años, victorioso en la Meijer LPGA Clásico En junio, después de s’être imposée l’année dernière au Abierto femenino AIG y en Campeonato de Maybank. En lugar de centrarme en el resultado, pienso en cómo puedo hacer birdies. TIENE”



Kiara Romero Ã la Lottie Woad

Este es sólo el primer torneo de Kiara Romero como miembro de la Gira LPGA. Con 20 años, es la segunda jugadora que obtiene su tarjeta a través del “ Ruta amateur de élite de la LPGA », después Lottie Woad l’année dernière.

“Honestamente, estoy muy agradecido de estar aquí.comentó. Vine aquí con el único objetivo de divertirme, disfrutar el momento y recordar que al final del día, esto es solo golf. TIENE”

Los canadienses no piensan quedarse ahí

Comprobado por los japoneses en Club de golf Real Mayfaircerca de Edmonton, los canadienses no han dicho su última palabra. y en particular Brooke Hendersonvencedor del torneo en 2018 y 2025.

“Me encanta este torneosuspiró tras haber firmado un 68 (-5) para completar la segunda ronda en el puesto 18. Es increíble y es una gran oportunidad poder jugar frente a todos los fanáticos canadienses. Me muestran mucho amor y apoyo año tras año. Incluso esta mañana temprano, las calles estaban repletas de espectadores que venían a vernos jugar. TIENE”

Su compatriota Anna Huang Está en séptima posición, a siete golpes del líder. ella se convirtió Campeonato PIF de Londres hace dos semanas el jugador más joven de la historia en haber ganado cuatro títulos en la Gira europea femenina antes de los 17 años.

Las seis francesas con las manos vacías

Ninguno de los seis Habs que compitieron esta semana logró pasar el corte. Nastasia Nadaud Falló dos golpes desde el obstáculo, fijado en el par total, tras haber devuelto una segunda tarjeta de 73 (+3). Pauline Roussin-Bouchard y Céline HerbinSíguela por dos movimientos (+4 en total), Perrine DelacourÃ cinq (+7) y Adela Cernousek Ã septiembre.

Nastasia Nadaud podrá empezar a preparar el Copa Solheimque tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en Holanda. Al igual que los jugadores estadounidenses que serán seleccionados al final del torneo para apoyar al número uno del mundo. Nelly Korda29°, a once unidades del liderato. Algunas como Kiara Romero pueden soñar con un comodín.

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La tabla de clasificación

Foto: Vaughn Ridley/Getty Images vía AFP