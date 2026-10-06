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Muy sólido a pesar de los elementos contrarios, el inglés Matthew Southgate (foto), que sólo ha disputado cuatro torneos este año en el DP World Tour antes del Nexo Championship, está en lo más alto de la clasificación después de 36 hoyos. Está a poca distancia de cuatro perseguidores, incluido el líder de la víspera, el sueco Marcus Kinhult. Mejor francés de la semana por el momento, Martin Couvra está al borde del top 10, a tres golpes del líder.

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Después de tres fracasos consecutivos, el último de los cuales fue el abierto au Royal Birkdale hace un mes, Martín Couvrera finalmente valida su presencia durante un fin de semana en el Gira mundial de DP. La Riviera registró así un sólido 71 (-1) a pesar de un comienzo a principios de la tarde (12:32 locales, o 13:32 en Francia) cuando el viento aumentó en intensidad.

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Bajo temperaturas muy alejadas de las que encontró en puerto sur Durante el último Major de la temporada, el francés de 23 años logró domar este enlace firmado Martín Hawtree Ambos visualmente espléndidos pero tremendamente formidables gracias a un birdie final en el par 5 del 18. Con -1 (143) después de 36 hoyos, es uno de los diecisiete golfistas que ofrece una puntuación total por debajo del par. Prueba si existe alguna de que este par 72 de Club de golf internacional Trump de Aberdeen no es nada fácil de manejar.

En este sentido es necesario señalar “Â la explotación» de los escoceses Connor Syme y Martín Laird que fueron los únicos que no concedieron el más mínimo bogey en esta 2ª ronda, una vez más ultra selectiva.

Al firmar dos cartas sucesivas de 70 (-2), Mateo Southgate toma el mando a -4 (140) Campeonato Nexoúltimo torneo Closing Swing dominado por el italiano Stefano Mazzoli y el danés Jeff Winter. Se lo debe, en particular, a un eagle golpeado al final del juego, en el par 4 del hoyo n°7 y a su green accesible en uno.

A sus 37 años, el inglés, que volvió aTour del planificador de hoteles y que sólo tiene una categoría parcial (20) en el Tour Europeo esta temporada (cuatro torneos disputados al máximo nivel antes de Escocia), tiene una pequeña ventaja sobre cuatro perseguidores: su compatriota Mateo Jordán (arriba), segundo en Dinamarca la semana pasada y aún igual de hábil en los greens, el aventurero escocés Scott jamieson42 años, el sudafricano Shaun Norris44 años, 13º en la carrera actualmente, y el sueco Marco Kinhultlíder con -5 la víspera.

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Matthieu Pavon, por primera vez desde el Abierto de Francia de 2024

El top 20 al final de estas dos primeras rondas se disputa en sólo cuatro rondas, lo que sugiere una lucha despiadada durante el fin de semana mientras el torneo presenta el corte más alto de la temporada, fijado en +5. Una frontera que finalmente permitió a los estadounidenses Juan Daly II de descanso en Â«Âver» a pesar de sus 77 (+5) del día. El hijo de Big John ocupa el puesto 58, entre los que destacan los franceses Clément Charmasson y David Ravettorespectivamente 78 (+6) y 76 (+4).

Seis de los nueve Tricolores que participan en Escocia esta semana cruzan este famoso corte. Mateo Pavón está entre ellos. El jugador del Burdeos, de vuelta durante dos semanas en el Tour Europeo, estará en Maestros británicos la próxima semana, ocupa el puesto 29 con +2 (146) después de jugar en par hoy. Esta es la primera vez desde el FedEx Open de Francia 2024 que se invite a pasar un fin de semana en una reunión específica del DP World Tour (excepto Major).

La tabla de clasificación

La clasificación de los franceses

Foto: Ross Parker / Getty Images