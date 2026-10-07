“Es inimaginable”, “estúpido”: ocho meses después del accidente de tráfico que mató a dos de sus amigos, el comportamiento irresponsable de Anthony Joshua en un carrito de golf genera polémica

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La controversia está creciendo sobre Anthony Joshua. Menos de un año después de un accidente de tráfico que costó la vida a dos de sus amigos y él sobrevivió, un vídeo muestra al boxeador británico participando en una carrera de carritos de golf, durante la cual intenta saltar de un vehículo a otro. Imágenes ampliamente condenadas por la actitud irresponsable del deportista.

La polémica crece en torno a Anthony Joshua, tras la publicación de un video filmado durante sus vacaciones en República Dominicana. En él, vemos al ex campeón mundial de peso pesado corriendo en carritos de golf con amigos. De manera hilarante, el británico de 36 años intenta pasar de un vehículo a otro, mientras estos van a toda velocidad. Un comportamiento considerado irresponsable, sobre todo teniendo en cuenta los recientes y trágicos acontecimientos que afectaron al campeón.

“La gente se compadeció de él, pero ahora piensan que es un idiota”

El pasado mes de diciembre, el boxeador británico sobrevivió a un grave accidente de tráfico en Lagos, Nigeria. Estaba sentado en la parte trasera de una camioneta que circulaba por la carretera y chocó con un camión. Aunque escapó con heridas leves, dos de sus amigos, Sina Ghami y Latif Ayodele, tuvieron menos suerte y murieron en el accidente. Si posteriormente les rindió un fuerte homenaje, mediante tatuajes, mensajes en su equipamiento o donaciones a sus familias, el vídeo de su carrera de carros no se reprodujo.

Un gran nombre del boxeo, el compatriota de Anthony Joshua, Johnny Nelson (59), se pronunció para denunciar un acto “peligroso, imprudente y estúpido”. “Me cubrí la frente cuando vi eso”, le dijo a Boxing King Media, antes de aclarar el punto: “Después de todo lo que pasó, es inimaginable. La gente solía tener lástima de él, pero ahora piensan que es un idiota. Será mejor que se mire en el espejo”.