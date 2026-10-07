Lo que hay que saber sobre las protestas a nivel nacional en la India por los cambios en la lista de votantes

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i Rafiq Maqbool/AP

NUEVA DELHI – Las protestas se han extendido por toda la India la semana pasada cuando los partidos de oposición y grupos de la sociedad civil exigen la renuncia del jefe electoral del país por supuesta manipulación de las listas de votantes.

La campaña ha sido encabezada en parte por el movimiento juvenil “Cucaracha” de la India, que anteriormente organizó protestas callejeras que obligaron al ministro de Educación a dimitir en julio.

Los manifestantes exigen la dimisión del comisionado electoral en jefe, Gyanesh Kumar, y el fin de la revisión en curso de las listas de votantes por parte del organismo electoral. Acusan que la revisión podría privar de sus derechos a millones de votantes y beneficiar al gobernante Partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP), del primer ministro Narendra Modi. La comisión y el gobierno niegan haber actuado mal.

Esto es lo que debe saber:

Los cambios en las listas de votantes alimentan las protestas

India es la democracia más grande del mundo con cientos de millones de personas votando en elecciones nacionales y estatales. La Comisión Electoral desempeña un papel central en la determinación de la elegibilidad de los votantes y en la administración de las elecciones, haciendo que los cambios en las listas electorales sean políticamente significativos.

La disputa se centra en una revisión de la lista de votantes a nivel nacional conocida como Revisión Intensiva Especial o SIR. Comenzó el año pasado en el estado oriental de Bihar antes de las elecciones locales y desde entonces se ha expandido a la mayoría de los estados y territorios administrados federalmente de la India.

Según el proceso, los votantes deben presentar documentos que demuestren que son elegibles para permanecer en las listas.

La Comisión Electoral dice que el ejercicio es necesario para eliminar entradas duplicadas y no elegibles y garantizar que los votantes legítimos permanezcan registrados. Los críticos dicen que, en cambio, podría excluir a los votantes legítimos, particularmente a las comunidades más pobres y vulnerables.

También dicen que los requisitos son confusos y difíciles de cumplir para muchas personas, especialmente aquellos que carecen de registros gubernamentales u otros documentos más antiguos.

Los críticos dicen que los cambios podrían beneficiar al partido de Modi

La Comisión Electoral de la India es un organismo constitucional independiente que supervisa las elecciones y mantiene las listas de votantes, pero los partidos de oposición acusan a la comisión de favorecer al partido de Modi. Alegan que los cambios podrían eliminar a personas con más probabilidades de apoyar a los partidos de oposición y al mismo tiempo preservar o agregar votantes que favorecen al BJP.

El BJP y la Comisión Electoral rechazan las acusaciones y dicen que la revisión no tiene ningún motivo político. El partido de Modi dice que la lista se está actualizando para eliminar a los que llaman “infiltrados”.

La cuestión ocupó un lugar destacado en las cruciales elecciones estatales de Bengala Occidental a principios de este año, después de que una revisión de la lista de votantes eliminara alrededor de 9 millones de nombres, o aproximadamente el 12% del electorado. Las eliminaciones dejaron a millones de votantes elegibles sin poder votar. El partido de Modi ganó el estado por primera vez.

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La política puede afectar los fallos de la comisión

La ley india exige una mayoría de votos de los miembros de la comisión para promulgar cambios que hagan que los desacuerdos entre sus miembros sean potencialmente significativos.

El periódico Indian Express informó en septiembre que dos de los tres comisionados electorales se habían opuesto formalmente a varias decisiones relacionadas con revisiones de listas de votantes, procedimientos de registro y sistemas digitales de la comisión.

El periódico informó que Kumar, el jefe electoral, rechazó esas objeciones.

La Comisión Electoral dijo que el informe reflejaba “diferentes opiniones y deliberaciones” en lugar de objeciones formales por escrito.

Los manifestantes buscan poner fin a los cambios que podrían remodelar las elecciones

El movimiento “Cucaracha”, los partidos de oposición y los grupos de la sociedad civil han pedido la dimisión de Kumar o su destitución y una investigación sobre su conducta, incluido un posible proceso penal. Quieren que se detenga la revisión actual y que se utilicen las listas electorales anteriores para futuras elecciones.

También exigen un proceso más independiente y transparente para el nombramiento de comisionados electorales.

Los datos de la Comisión Electoral indican que las listas de votantes en algunas regiones podrían reducirse hasta en un 30%, alimentando preocupaciones entre los partidos de oposición y los grupos de protesta sobre posibles exclusiones.

Es probable que la disputa se intensifique a medida que los cambios resultantes de la revisión se expandan por toda la India, que se enfrenta a una serie de elecciones estatales a principios del próximo año.