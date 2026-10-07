Swin golf: Rixensartois Jean-Marie Gilson en el techo de Europa

Ocho títulos de campeón de Bélgica, dos de campeón de Francia (sí, es posible) y ahora campeón de Europa. Jean-Marie Gilson lo ganó todo. “Es magnífico, un gran resultado, el último título que me faltaba”se regocija.
Presidente del club La Bruyère de Sart-Dames-Avelines, juega en la categoría mayores de 75 años. Había alrededor de 25 en este grupo de edad y 180 en total.
Condiciones difíciles
“Este año el campo estaba demasiado seco, muy ondulado. Había que controlar los nervios y la fuerza. Estaba tan ondulado que no estamos acostumbrados a jugar así. Hubo algunos que no consiguieron controlar los nervios y no jugaron bien”.analiza el campeón.
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