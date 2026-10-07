Volkswagen Golf y T-Roc: lanzamiento del HEV totalmente híbrido

A partir del 4 cilindros. 1.5 turbogasolina ya hibridado a 48 V, este nuevo motor HEV totalmente híbrido pretende ser el primero de su tipo dentro del grupo Volkswagen. Añade a la actual eTSI un motor eléctrico cuya potencia no se comunica, así como una batería de 0,64 kWh. Suficiente para proporcionar unos kilómetros en modo eléctrico hasta 50 km/h, y una contribución tanto en aceleración como en aceleración con un par no especificado también. Este 1.5 Híbrido “Autorecargable”, según la denominación de Volkswagen, está disponible en 136 CV y ​​170 CV bajo el capó delantero del Golf y T-Roc.

Recordemos que el grupo Volkswagen nunca se ha planteado desarrollar un motor HEV totalmente híbrido, a diferencia de Toyota o Renault-Dacia que llevan tiempo equipados con uno. Una elección que el fabricante justifica por el coste y la utilidad real de este motor, frente a los híbridos suaves MHEV de 48 V y los PHEV recargables de Volkswagen, Audi, Seat, Skoda y Cupra. Así que nunca es demasiado tarde para empezar.

El Volkswagen T-Roc está equipado con un motor HEV totalmente híbrido, al igual que el Golf. (©Volkswagen)

La reducción de CO2 no es revolucionaria

La principal ventaja de este primer motor HEV de Volkswagen: la reducción de consumos y CO2. Pero no tanto como se esperaba. De hecho, sus competidores directos, Toyota Corolla y C-HR, o Renault Captur y Symbioz, pesan todos por debajo de los 100 g. Mientras que el Volkswagen Golf con motor eHybrid Auto-recargable de 170 CV alcanza un consumo máximo de 104-118 g para 4,6-5,1 l/100 km. Y la versión de 136 CV no debería ir mejor (cifras pendientes de aprobación). Los precios parten de 38.700 euros IVA incluido para el 136 CV y ​​de 44.800 euros IVA incluido el de 170 CV.

Siempre en versión HEV, el SUV compacto Volkswagen T-Roc, más pesado y menos aerodinámico que el Golf, aumenta hasta los 115-124 g con 170 CV, o 5,1-5,4 l/100 km, por un precio a partir de 43.700 euros IVA incluido. Su versión de 136 CV parte de los 36.700 euros IVA incluido, pero las cifras de homologación aún no están disponibles. Sin embargo, el marketing es eficaz para estos dos modelos.