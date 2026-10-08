si, si Pau Golf Club fue fundada oficialmente en 1856, la historia del golf en la ciudad tiene sus raíces unas décadas antes. Tras la Guerra de Independencia Española a principios del siglo XIXmi Durante el siglo XIX, muchos británicos se instalaron en la ciudad, seducidos tanto por la belleza del “Balcón de los Pirineos” como por su clima, conocido por ser beneficioso para el tratamiento de determinadas enfermedades nerviosas y pulmonares. Cinco de ellos (Lord Hamilton, los coroneles Hutchison y Anstruther, el mayor pontífice y el archidiácono Sapte) fundaron el club en un terreno alquilado a la comuna de Billère. “Con la excepción de Blackheath, es el club de golf más antiguo fuera de Escocia”, presente el almanaque de referencia La anual del golfl en su edición de 1888-89 (omitiendo de paso mencionar la existencia de los clubes de golf de Calcuta y Bombay, fundados en 1829 y 1842 respectivamente, nota del editor). â€œJugamos desde la 1es Octubre al 1es Junio, época en la que el tiempo suele ser magnífico. La vista desde el campo es una de las más bellas del mundo y abarca toda la cordillera nevada de los Pirineos. »

Después de la creación original de nueve hoyos, luego su ampliación a doce en 1860 por parte del arquitecto escocés Willie Dunn Sr.el campo en cuestión – 18 hoyos para 5,485 yardas – fue creado en 1875 [1]. Unas décadas más tarde, Joe Lloydprofesor del club de 1883 a 1925 y, como tal, primer profesional de golf que practicó en Francia, ganó el US Open de 1897; su retrato adorna hoy una piedra al inicio del hoyo n° 1. El club también vio nacer competiciones históricas, en particular la copa kilmaine En 1894, la reunión entre clubes más antigua de Europa continental. [2]. En 1897, Ã l’occasion de son jubilÃ© de diamant, la victoria reina Ella misma ofrece una taza al club, que aún se conserva en su espléndida sala patrimonial. La historia del Pau Golf Club también está escrita en femenino: â€œEn 1877, se creÃ³ un campo de nueve hoyos especÃficamente para señoras (desaparecerá después de la Segunda Guerra Mundial, nota del editor), y dos mujeres presidirán sucesivamente el club ese mismo año y el siguiente –mucho antes Discurso sabino en 2014, et moi-même depuis 2026»anotado Dominique Boisot.