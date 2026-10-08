El acusado de Cornell está luchando contra el nombramiento de la fiscal general Letitia James como fiscal especial

Uno de los siete hombres nombrados en la demanda presentada por una ex estudiante de la Universidad de Cornell que alega que fue agredida sexualmente en una fraternidad en el campus ha presentado una petición para bloquear el nombramiento de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial en el caso.

El abogado de Gillio Lopes, quien negó haber agredido sexualmente a la mujer, presentó una petición ante la Corte Suprema del condado de Albany el miércoles. Su presentación dice que James no debería ser la fiscal del caso porque ha “demostrado inequívocamente parcialidad y presunción de culpabilidad contra los acusados ​​nombrados en el caso civil”.

La petición del Artículo 78, presentada contra James y la gobernadora Kathy Hochul, es un procedimiento utilizado para impugnar una acción de un funcionario o agencia del gobierno estatal o local en Nueva York.

Hochul nombró a James la semana pasada para investigar de forma independiente las acusaciones de Jane Doe en la demanda, en la que ella dice que fue abusada por el alcohol, agredida sexualmente y violada en grupo en la casa de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024. En su papel, James determinará si se justifican cargos criminales.

La oficina de James se negó a comentar sobre la presentación del Artículo 78.

En un comunicado el lunes, James dijo: “Mi oficina hace cumplir las leyes de nuestro estado para proteger a todos los neoyorquinos. Me comprometo a liderar una investigación integral en la que puedan confiar, guiada únicamente por los hechos, las pruebas y la ley”.

La oficina de Hochul reiteró su apoyo a James el miércoles.

Al ser contactada para comentar sobre la presentación de Lopes, la oficina del gobernador se refirió a sus comentarios la semana pasada.

“Tengo plena confianza en que nuestra Fiscal General hará lo que siempre ha hecho: examinar los hechos, examinar el expediente y sacar las conclusiones adecuadas. Eso es exactamente lo que va a pasar en este caso”, dijo Hochul en ese momento.

La gobernadora Kathy Hochul nombró a James como fiscal especial la semana pasada para investigar de forma independiente las afirmaciones de Jane Doe de haber sido abusada con alcohol y violada en grupo en la casa de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell en 2024. Heather Ainsworth para NBC News

Hochul nombró a James después de que ella expresara su consternación por la investigación del fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, sobre las acusaciones de Doe. Dijo que su oficina encontró falta de criminalidad en ese momento y se negó a presentar cargos, pero reabrió el caso después de que la demanda desató un revuelo nacional.

La demanda civil de Jane Doe se presentó el mes pasado contra Cornell, Chi Phi y siete hermanos de la fraternidad. Ninguno de los hombres nombrados ha sido acusado penalmente.

La fraternidad fue suspendida del campus y sigue prohibida.

Cornell dijo en un comunicado del 28 de septiembre que llevó a cabo una investigación exhaustiva del Título IX que duró meses en 2024 y que impuso “una serie de sanciones, que incluyeron expulsiones y suspensiones” de la universidad. Dos de los miembros de la fraternidad fueron expulsados ​​y otros dos fueron suspendidos. A un tercero, que ya se había graduado, se le prohibió la entrada al campus, y a los dos últimos se les emitieron órdenes de no contacto y se les exigió que escribieran “documentos de reflexión”, según una fuente que vio la decisión escrita de la investigación del Título IX.

La presentación de Lopes argumenta que el nombramiento de James es “incorrecto” y cita una publicación que su oficina compartió en X el 28 de septiembre, tres días antes de que se anunciara su nombramiento. En la publicación, dijo: “Lo que esta joven se ha visto obligada a soportar es horrible e inaceptable. La tengo en mi corazón y en mis oraciones. Para ella y para todos los supervivientes: no estás solo. Estamos contigo”.

La publicación, sostiene la petición, “dejó claro que ella se ha formado una opinión sobre el caso” y que “ya ha llegado a la conclusión de que el peticionario y los demás acusados ​​nombrados son culpables”.

La petición también busca que el tribunal revise el nombramiento de James y solicita que su nombramiento sea anulado o modificado para que ella no dirija personalmente la investigación ni el procesamiento resultante.

Stuart Bernstein, abogado de Lopes, dijo el miércoles: “Como ha dicho el gobernador Hochul, el público necesita confianza en la persona que dirige esta investigación. La fiscal general James, basándose en sus declaraciones públicas que validan a Jane Doe, ciertamente no infunde confianza en una investigación justa”.

En su demanda, Doe acusa a Lopes de besarla y agredirla sexualmente sin su consentimiento.

Los abogados de dos de los siete hombres, incluido Lopes, negaron a NBC News haber agredido sexualmente a Doe. Un abogado de un tercer hombre negó las acusaciones a ABC News. NBC News no ha recibido respuestas a las solicitudes de comentarios de los otros hombres.

El martes, Andrew Miltenberg, abogado de Lopes, dijo que acoge con agrado la decisión de Cornell de realizar una revisión independiente de su manejo de las acusaciones de Doe, que será dirigida por la ex fiscal general interina de Estados Unidos, Sally Yates.

â€”Según nuestra experiencia, las investigaciones de Cornell han sido en general exhaustivas. Dicho esto, también hemos visto problemas de debido proceso que han afectado a los demandados, y en al menos dos ocasiones hemos acudido a un tribunal federal para tratar de abordar esas cuestiones. En este caso, no estamos de acuerdo con el resultado en cuanto al señor Lopes”, dijo Miltenberg.