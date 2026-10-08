Ã€ lire aussi

100 communes concernées par les restricciones d’eau dans les Alpes Marítimos





Para la institución mandolocienne, l’enjeu consiste d’abord Ã n’apporter de l’eau que lorsque le gazon en a réellement besoin. Le parcours dispone aujourd’hui de plus de 1.400 arroseurs pilotés informatiquement. Cada equipo puede estar programado según el adaptador preciso, la cantidad de agua distribuida y la duración del lavado, et des sondes permettent aux équipes de suivre l’humidité du sol. Les programisés tiennent compte des conditiones météorologiques, notamment de la pluie et du vent, mais également de l’évapotranspiration.





Â© Golf Old Course





Des eaux uséestreatmentéees pour arroser le parcours



La principal evolución se refiere al origen del agua utilizada. Histórico, le Old Course captait sous contrat de l’eau brute Ã l’embouchure de la Siagne. Desde el 4 de julio de 2023, ” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>

Una manera de sustituir este recurso es un agua de uso y tratamiento que puede conocer un segundo de vida antes de ser rechazado en el entorno natural. El desarrollo de esta solución requiere un trabajo menor con las colectividades y la Fédération française de golf. L’établissement asegura que esta anticipación lui permet aujourd’hui de ne pas Ãªtre AFfecté dans son fonctionnement par les restricciones préfectorales en vigueur.

