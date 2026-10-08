Avec ses 74 hectáreas de verdor Ã quelques centaines de mÃ¨tres de la MéditerranÃ©e, le Golf Old Course de Cannes-Mandelieu bénéficie d’un cadre excepcional, mais cara Ã la multiplicación de los episodios de sécheresse sur la Côte d’Azur, l’établissement fondé en 1891 a pourtant profondément fait évoluer la gestion de son parcours.



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Para la institución mandolocienne, l’enjeu consiste d’abord Ã n’apporter de l’eau que lorsque le gazon en a réellement besoin. Le parcours dispone aujourd’hui de plus de 1.400 arroseurs pilotés informatiquement. Cada equipo puede estar programado según el adaptador preciso, la cantidad de agua distribuida y la duración del lavado, et des sondes permettent aux équipes de suivre l’humidité du sol. Les programisés tiennent compte des conditiones météorologiques, notamment de la pluie et du vent, mais également de l’évapotranspiration.








Des eaux uséestreatmentéees pour arroser le parcours


La principal evolución se refiere al origen del agua utilizada. Histórico, le Old Course captait sous contrat de l’eau brute Ã l’embouchure de la Siagne. Desde el 4 de julio de 2023, ” class=”WPAuto_Base_Readability-styled”>

Una manera de sustituir este recurso es un agua de uso y tratamiento que puede conocer un segundo de vida antes de ser rechazado en el entorno natural. El desarrollo de esta solución requiere un trabajo menor con las colectividades y la Fédération française de golf. L’établissement asegura que esta anticipación lui permet aujourd’hui de ne pas Ãªtre AFfecté dans son fonctionnement par les restricciones préfectorales en vigueur.








El recurso al agua reciclada no es una parte de esta estrategia de economía hidráulica. Le golf a Ã©galement remplacÃ© sures essences de gazon par une variÃ©tÃ© baptisÃ©e Bermuda, un type de gazon adapté aux climats chauds et secs choisi pour ses besoins en eau plus faibles et également sa meilleure résistance aux maladies.



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Le tracé des parcours aussi été modifié Ã sures endroits afin de réduire les superficiales arroséees. Las intervenciones mecánicas más regulares en los soles deben favorecer la capacidad de absorción del agua y limitar las pertes.


2Â Mâ‚¬ supplÃ©mentaires dans l’arrosage


Para el viejo curso, los esfuerzos continúan. L’établissement annonce un investissement de 2Â Mâ‚¬ dans un nouveau système d’arrosage, Dévolu y mejore aún más la precisión y la eficacia de la distribución del agua en el circuito.








L’objectif est de poursuivre una transformación comprometida después de más años durante más años que de responder ponctuellement aux épisodes de sécheresse. Une approche qui pourrait devenir de plus en plus importante Ã mesure que les tensions sur la recurso s’accentuent sur la Côte d’Azur.



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Le golf dÃ©fend Ã©galement une autre maniÃ¨re d’apprÃ©hender l’entretien des parcoursÂ : une pelouse jaunie en pÃ©riode sÃ¨che n’est pas nÃ©cessairement morte ou dÃ©gradÃ©e. Accepter davantage ces Ã©volutions saisonniÃ¨res permettrait de limiter l’arrosage destinÃ© Uniquement Ã conservar l’apparence verte du parcours.







		

		
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