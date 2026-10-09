Miyu Yamashita se adelanta, Nastasia Nadaud se mantiene en contacto – Golf Planète

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Miyu Yamashita está un golpe por delante de Nasa Hataoka después de la primera ronda del CPKC Women’s Open. Fracasados ​​por los japoneses, los canadienses no dijeron su última palabra y, en particular, loscampeona defensora Brooke Henderson. Lidera con Nelly Korda con cinco cuerpos y Nastasia Nadaud con siete.

Miyu Yamashita se hizo cargo de las operaciones en el Abierto femenino CPKC gracias a una magnífica tarjeta de 62 (-8) compuesta por ocho birdies. Sólo necesitó 25 putts. La japonesa vence repentinamente a su compatriota se llamaba hataoka. yuri yoshida también es cuarto y mao saigo juntos.

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â€œHa pasado mucho tiempo desde que terminÃ© la primera ronda en una buena posiciÃ³n y tambiÃ©n hice algunos puttsdeclaró quien ganó elAbierto femenino AIG en 2025 y su tercer torneo de la Gira LPGA esta temporada en Meijer LPGA Classic para simplemente dar. Estoy bastante satisfecho con mi desempeño. TIENE”

La audiencia allí realmente me ayudó. Anna Huang

Evidentemente, los canadienses no tienen intención de dejarse vencer por los japoneses en casa. Anna Huang y Michelle Xingqui s’apprÃªte Ã entamer sa premiÃ¨re annÃ©e Ã UCLA,Son cuartos.

Victorioso en Campeonato PIF de Londres Hace dos semanas gracias a un águila en el hoyo 72, Anna Huang es la jugadora más joven de la historia en haber ganado cuatro títulos en el hoyo 72. Gira europea femenina antes de los 17 años. “Creo que mi juego es bastante bueno, así que sólo espero poder seguir jugando bien”.comentó. Definitivamente tengo más confianza que en los últimos años de cara a este torneo, y la multitud aquí realmente me ayudó. TIENE”

Todos defiendan a Brooke Henderson

Brooke Henderson ocupa el puesto 14 junto a la número uno del mundo, Nelly Korda. Logró una de las hazañas más espectaculares del año pasado al ganar frente a su público en el Club de campo y golf de Mississauguaen la provincia de origen de Ontario.

Un año después, defendió su título en Club de golf Real Mayfair de Edmonton, Alberta. La última visita del Gira LPGA au Royal Mayfair remonte Ã 2013, année oÃ¹ Lidia Ko Había ganado el título por segunda vez. Brooke Henderson tenía entonces 15 años y participaba por segunda vez en el torneo. Esta vez llega con mucha más experiencia, con 14 títulos en el LPGA Tour, incluidas dos victorias en el Abierto femenino CPKC. También estuvo cerca de ganar un tercer título importante el mes pasado en elCampeonato Amundi Eviandonde perdió en el play-off tras hacer seis eagles, un récord absoluto en un gran torneo del LPGA Tour.

La canadiense pretende aprovechar la dinámica en Francia, desde su puesto entre los 30 primeros hastaAbierto femenino AIG y la adrenalina que genera jugar en casa, frente a su afición que compone el «Brigada Brooke». “Realmente pude aprovechar la energía y la atmósfera creada por todos los espectadores que vinieron a apoyarme.declaró. Me dan mucho amor y energía positiva. TIENE”

Nastasia Nadaud, la mejor de las seis francesas

En ausencia del líder francés, Céline BoutierEs Nastasia NadaudÂ quien tomó la antorcha. Alternó los buenos (cinco birdies) y los menos buenos (dos bogeys y un doble) para acabar la jornada en 69 (-1). El Savoyarde acertó sólo nueve calles, pero aun así acertó 13 de 18 greens.

Pauline Roussin-Bouchard devolvió una primera carta de 71 (+1), Céline Herbin72 y Perrine Delacour 73. El deAdela Cernousek (77) se vio lastimado por tres bogeys, un doble y un triple ante un solo birdie. Lamentablemente continúa con su impulso, ya que después de haber superado los cortes en los dos primeros torneos de la temporada, se lo perdió en los cuatro siguientes.

La tabla de clasificación

Foto: Vaughn Ridley/Getty Images vía AFP