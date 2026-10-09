Funcionarios de Ucrania, Europa y Estados Unidos se reunirán para conversar sobre el fin de la guerra

Funcionarios ucranianos y europeos se reunirán con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump en Miami el viernes para discutir “nuevas ideas” para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodomyr Zelenskyy, confirmó la reunión el jueves por la noche, después de que un ataque ruso a autobuses matara a 30 civiles en la ciudad fronteriza de Kramatorsk, en el este de Ucrania.

Antes de los ataques en Kramatorsk, un misil ruso alcanzó un bloque de apartamentos de cinco pisos en la región norte de Chernihiv, matando a 22 ucranianos, incluidos cinco niños.

Más de 70 personas han muerto en ataques rusos contra Ucrania en los últimos dos días, dijo Zelenskyy.

La capital, Kyiv, volvió a ser atacada esta semana. Imagen: Valentyn Ogirenko/REUTERS

¿Qué dijo Zelenskyy sobre la reunión de Miami?

“El equipo negociador ucraniano se reunirá mañana con Jared Kushner y Steve Witkoff en Estados Unidos”, dijo Zelenskyy. “Se espera que la reunión dure dos días. También contamos con un equipo europeo para unirse a nuestro grupo de negociación”.

También asistirán el jefe de gabinete de Zelenskyy, Kyrylo Budanov, y otros altos funcionarios, incluidos Rustem Umerov, Sergiy Kyslytsya y David Arakhamia, dijo el presidente ucraniano.

“Discutirán nuevas ideas y propuestas que los negociadores estadounidenses comenzaron a desarrollar con los rusos y los ucranianos durante su reciente visita a la región”, dijo a la AFP una de las fuentes estadounidenses familiarizadas con las conversaciones.

“Todos están nerviosos por el invierno. Será un invierno duro si la guerra no cesa”, dijo la fuente estadounidense.

Ucrania acusa a Rusia de atacar a civiles, lo que el Kremlin niega Imagen: Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Folleto/Anadolu/Picture Alliance

Zelenskyy culpa a Estados Unidos por su inacción

En medio de crecientes víctimas civiles y temores de una mayor escalada, Zelenskyy instó a Estados Unidos a acceder a su solicitud de ampliar el acceso de Ucrania al servicio satelital Starlink de Elon Musk, lo que le ayudaría a apuntar a los lanzadores de misiles balísticos rusos.

“Abre Starlink para Ucrania. Lo abriste cuando respondías a Irán… Lo he dicho bastante abiertamente: dánoslo, ayúdanos a defender nuestros cielos y dominar allí. Y luego Putin se sentará a “la mesa de negociaciones”, dijo.

Zelenskyy acusó a Estados Unidos de no estar dispuesto a presionar a Rusia para que entable negociaciones y agregó que habilitar Starlink no le costaría nada a Washington.

“Entonces, ¿dónde está la verdad aquí, dónde está la honestidad? ¿Dónde está el punto muerto?… Eso se llama falta de voluntad”, dijo.

Miembros de la OTAN en Kyiv: “Apoyamos inquebrantablemente a Ucrania” Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Presidente de Ucrania rechaza afirmación de Rubio de que la guerra está estancada

Zelenskyy estaba respondiendo a las declaraciones del miércoles del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien dijo que la guerra en Ucrania estaba estancada.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que estaba de acuerdo con la evaluación de Rubio y agregó que no veía perspectivas inmediatas para una cumbre tripartita entre el presidente ruso Vladimir Putin, Zelenskyy y Trump.

“No se puede, por un lado, negociar con los rusos sobre futuros proyectos económicos y, por el otro, decir que nos encontramos en una especie de… estancamiento diplomático”, dijo Zelenskyy, contrarrestando la narrativa estadounidense. “No somos un callejón sin salida diplomático”, dijo.

Zelenskyy también pidió sanciones más duras para paralizar la economía rusa, un punto que se espera que los funcionarios ucranianos presionen a los enviados estadounidenses en la reunión.

¿Rusia ha cambiado su enfoque en su guerra con Ucrania? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Karl Sexton

Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google.por lo que siempre verás nuestras noticias verificadas primero.