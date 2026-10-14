Concepto olvidado: Volkswagen Golf GTI Design Vision, ¿lo último?

El año anterior a la presentación del concepto Golf GTI Roadster En Wörthersee, Volkswagen presentó durante la reunión austriaca otro prototipo basado en su compacto deportivo. Quizás incluso el VW Los últimos Golf GTI ! Hay que decir que la generación que le sirve de base es quizás la mejor que haya conocido el compacto deportivo alemán: la séptima. Luego, los diseñadores e ingenieros de Wolfsburg le dieron un aspecto radicalmente más deportivo. Con una longitud de 4.253 m, el concepto es 15 mm más corto que el vehículo de producción, pero con una altura de 1.442 m y una anchura de 1,87 m, es sobre todo 57 mm más bajo y (mucho) más ancho 71 mm.

¡Acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y una velocidad máxima de 300 km/h! Bajo el capó del Volkswagen Golf GTI Design Vision ya no está el cuatro cilindros que llevaba el modelo de producción en su momento. Este último fue sustituido por un V6 biturbo de 3,0 litros que desarrolla la friolera de 370 kW (503 CV) y 560 Nm de par. Asociado a su tracción total 4Motion y a una caja de cambios DSG de dos embragues y 7 velocidades, este mecanismo permitía al concept pasar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 300 km/h. Y para frenar todo eso, Volkswagen ha apostado por frenos carbocerámicos en las cuatro esquinas.