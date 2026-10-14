Verificación de hechos: gráfico engañoso sobre la supuesta actividad de un robot ruso

Después de los ataques con drones ucranianos a centros de datos operados por la empresa tecnológica rusa Yandexcomenzaron a circular en línea afirmaciones de que los ataques habían interrumpido o incluso detenido la actividad de los robots de propaganda rusos. Estas cuentas a menudo son acusadas de difundir desinformación o amplificar artificialmente el contenido en las redes sociales.

Durante el Foro de Seguridad de Varsovia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy también sugirióque los ataques a los centros de datos de Yandex habían interrumpido la actividad de los bots, diciendo que “había menos odio, menos división y menos provocaciones”. [because] había menos bots”. En respuesta a BBC Verifyla oficina de Zelenskyy dijo que, en lugar de referirse a la reducción de la actividad de los bots, el presidente estaba “hablando de la atmósfera en las redes sociales”. La oficina añadió que había visto “informes de menos comentarios provocativos y de odio” de muchos usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia clara que vincule los ataques con una disminución en la actividad de los bots. Según Josef Holnburger, director general del Centro de Vigilancia, Análisis y Estrategia (CeMAS), actualmente “no hay ninguna disminución en las actividades de desinformación rusas que pueda explicarse por el ataque a los centros de datos de Yandex”. El CeMAS realiza un seguimiento sistemático de dichas campañas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, sugirió que los ataques a los centros de datos de Yandex interrumpieron la actividad rusa. Imagen: Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/AFP

Un legislador europeo comparte un gráfico sin pruebas sobre X

Sin embargo, ha circulado un gráfico engañoso. como supuesta evidencia. Así lo compartió, por ejemplo, el eurodiputado checo Tomá ZdechovskÃ½. Su publicación fue vista más de cuatro millones de veces en X. Sugirió que el gráfico podría demostrar una disminución en la “actividad en línea en torno a AfD”, aunque no especificó a qué tipo de actividad se refería. En realidad, lo más probable es que el gráfico no demuestre nada en absoluto.

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El gráfico en alemán se titula “Actividad diaria durante 3 meses”. Parece mostrar que la actividad se mantiene relativamente estable antes de caer bruscamente a principios de octubre, coincidiendo aproximadamente con los ataques a los centros de datos de Yandex. Sin embargo, nada en el gráfico indica que esto esté relacionado con la actividad en línea relacionada con AfD.

Sin fuente y escalado defectuoso

Lo mismo se aplica a los datos subyacentes del gráfico. No está claro qué datos se utilizaron. No se proporciona ninguna fuente, ni se explica el proceso de recopilación de datos ni el método de cálculo de la supuesta “actividad”, que inicialmente oscila entre 6.000 y 7.000 antes de caer por debajo de 3.000.

Particularmente sorprendente es que el gráfico se extiende hasta el 15 de octubre. Su punto de datos final parece corresponder al 14 de octubre, una fecha que todavía estaba en el futuro cuando el gráfico apareció en línea por primera vez el 11 de octubre. No pueden existir datos para una fecha futura.

El gráfico también contiene errores de escala en los ejes X e Y. Por ejemplo, en el eje Y, la distancia entre 2500 y 3000 es menor que los otros intervalos de 500 unidades. Como el eje Y no comienza en cero, la disminución es visualmente exagerada. En el eje X, períodos de tiempo iguales están representados por distancias desiguales.

Tampoco está claro qué plataformas se analizaron y cómo se calculó la variable “actividad”. La ausencia de una fuente de datos conocida, la escala inexacta y la inclusión de valores “futuros” sugieren fuertemente que este no es un gráfico significativo basado en datos fácticos y métodos estadísticos sólidos.

La participación de la IA no se puede probar, pero es posible

No está claro si se utilizó IA para crear el gráfico. Dados los errores y la aparente “alucinación” de presentar datos futuros, no se puede descartar la participación de la IA.

Regularmente aparecen gráficos engañosos y llenos de errores, algunos de los cuales pueden haber sido generados por IA. El equipo #Faktenfuchs de la emisora ​​pública alemana BR informó recientemente sobre uno de esos gráficos que representaba falsamente la producción industrial en Alemania. (artículo en alemán). Los gráficos falsos o fabricados pueden dar credibilidad a afirmaciones sin fundamento.

Se desconoce la identidad del creador del gráfico.

¿Qué muestran realmente los datos de Cloudflare?

Los datos de Cloudflare también se citan con frecuencia en relación con afirmaciones sobre una disminución de la actividad de los bots. Sin embargo, según Holnburger, director general de CeMAS, existe un malentendido sobre lo que realmente significa el informe de Cloudflare. Cloudflare brinda servicios a muchos sitios web que bloquean el tráfico evaluado como no humano. El tráfico web automatizado es común e incluye, por ejemplo, rastreadores que revisan los sitios web en busca de contenido recién publicado. Los motores de búsqueda, incluido Yandex, dependen de estos rastreadores. Se pueden utilizar otros bots para enviar spam en las secciones de comentarios.

En un mensaje a #Faktenfuchs Holnburger escribe: “una disminución en la actividad de los bots en los sitios web es algo completamente diferente de una disminución en el comportamiento no auténtico de los bots sociales en las redes sociales”.

Refiriéndose a los datos de Cloudflareañadió: “Al observar la actividad general de las direcciones IP rusas en servidores que utilizan los servicios de Cloudflare, no hay una disminución importante en la actividad de los bots”. Además, no hay razón para suponer que la infraestructura utilizada por los robots sociales relacionados con la desinformación esté alojada en los centros de datos de Yandex. “Lo más probable es que estos sistemas se distribuyan entre muchos proveedores diferentes”, escribe Holnburger.

El artículo fue escrito originalmente en alemán y adaptado al inglés por Alima de Graaf.

Este artículo es parte de una colaboración entre los equipos de verificación de datos de la radiodifusión pública de Alemania.Buscador de datos ARD,ABR24 #hecho zorroy Verificación de datos de DW.