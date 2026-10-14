La escuela de golf, entre las 10 mejores de la región

lo esencial

La escuela de golf ocupa el primer lugar en Lot-et-Garonne. Una actuación que sólo dos clubes han logrado alguna vez.

El presidente del club de golf Agen – Bon-Encontre, Philippe Sasseigne, puede dormir tranquilo. Por sexto año consecutivo, la escuela de golf, bajo la dirección de su director Alain Cassé, el profesional Régis Kermin y su equipo de voluntarios, se clasificó para la final regional de las escuelas de golf: terminó entre los diez primeros de Nueva Aquitania y primero en Lot-et-Garonne.

BientÃ´t la rentrÃ©e

Una actuación simplemente igualada por el Ggolf de La Prée La Rochelle.

Se trata, pues, de un equipo de seis jóvenes que competirán por el trofeo regional en Bordeaux-Lac el sábado 29 de agosto en compañía de los principales campos de golf regionales. Trofeo que trajeron de vuelta en 2024.

Mientras tanto, nuestros amigos se preparan activamente para el inicio de la escuela de golf. En primer lugar, una jornada de Iniciación al descubrimiento del golf, el miércoles 26 de agosto a partir de las 14 horas. a 4 p.m. Los jóvenes podrán probar este deporte con la participación de oficiales de golf, con recorridos por el campo y juegos de golf.

Y otra fecha importante: la escuela de golf reinicia sus sesiones el miércoles 2 de septiembre y el sábado 5 de septiembre. Con un abono anual de 130 euros, que permite el acceso a este deporte a todos los hogares.

Una nueva temporada que se presenta bajo los mejores auspicios y con los siguientes objetivos: una nueva clasificación para la final regional de escuelas de golf, y la constitución de los equipos U16 masculino y femenino.

Para cualquier información comunicarse con la casa club: 0642293120.