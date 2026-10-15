INFORMES. “La mayor consecuencia es que la gente viene menos”: en el campo de golf de Auch, la sequía y el calor pesan sobre la actividad

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En Auch, en el Gers, el campo de golf de Embats sufre el calor récord de este verano de 2026. Ante un césped afectado por la falta de agua, las condiciones de juego modificadas y la disminución del público, su propietario Jacques Dupuy no tiene una solución milagrosa: todo el mundo se las arregla esperando la lluvia. Testimonios.

Al volante de su carrito, Jacques Dupuy, propietario del campo de golf Embats, en Auch, recorre los 18 hoyos del recorrido. Aquí el verde ha dado paso al amarillo en gran parte del recorrido. En algunos lugares la hierba parece haberse quemado bajo el sol.

Sin embargo, unas semanas antes, el escenario era muy diferente. “Donde es muy bonito es en mayo, principios de junio”, dice. “Entonces empezó el calor”. Un año que Jacques Dupuy describe como especialmente intenso: “Siempre tenemos veranos muy secos, pero la diferencia es que este año empezó antes que los años anteriores. A partir de junio empezó a hacer mucho calor”.

Jacques Dupuy, propietario del campo de golf Embats, en Auch, constata los efectos del calor intenso en su actividad.

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El campo de golf de Embats ocupa unas diez hectáreas de juego, en medio de una propiedad de 48 hectáreas. “Este campo de golf está situado en una pradera natural y no en césped sembrado”, explica Jacques Dupuy. Para preservar lo que se puede conservar, se mantiene el riego, pero sólo en los greens, las zonas donde se encuentran los hoyos marcados con una bandera. Estas son también las partes más importantes del curso. Pero incluso en estas zonas aparecen pequeñas manchas secas. “Tengo poca presión, por lo que el riego no llega a todas partes. También vemos las consecuencias del calor en estos lugares”, explica el propietario.

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El riego se realiza únicamente por la noche, de acuerdo con las restricciones vigentes. Los tees ya no se riegan porque se sigue dando prioridad a los greens: “Si los greens se queman, se arruina. Después, rehacerlos cuesta una fortuna”, explica el propietario.

Debido al intenso calor, los golfistas están adaptando sus horarios de llegada, favoreciendo especialmente la madrugada.

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En el resto del recorrido hay que dejar que suceda. Algunas hierbas, sin embargo, resisten mejor el calor: la hierba curandera, una hierba especialmente resistente a la sequía. Pero ni siquiera esta hierba es suficiente para mantener el aspecto verde del campo en todas partes.

“Los golfistas son comprensivos”

También a los golfistas el tiempo les obliga a adaptar sus hábitos. En particular, favorecen horarios diferentes. “La gente viene temprano por la mañana, a partir de las 7 de la mañana, y se marcha a las 11 de la mañana. Algunas tardes, por ejemplo, no tenemos gato”, observa Jacques Dupuy.

Thomas*, un golfista aficionado al que le gusta descubrir diferentes campos de la región, hace la misma observación en otros lugares. “Hoy en día muchos campos de golf son así. Es un deporte al aire libre, así que hay que afrontarlo. Aparte de llegar antes, no hay mucho que podamos hacer”, resume.

Gran parte del campo de golf de Embats se vio afectado por el calor extremo y la sequía.

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En un terreno tan seco, la forma de jugar también cambia. “Jugamos lo mejor que podemos, la pelota llega lejos porque rueda mucho más cuando el terreno está seco”. Pero los jugadores no parecen reprocharle nada. “Los golfistas son comprensivos. También se adaptan. Saben que todos están en el mismo barco”, subraya el propietario.

Espera la lluvia

Por tanto, para el propietario no existe una solución real. El golf no se puede mantener verde artificialmente durante todo el verano. Y este año la situación también está afectando a la asistencia. “La mayor consecuencia de este calor es que la gente viene menos”. Aunque julio y agosto suelen estar entre los meses más importantes para el campo, el calor extremo ahuyenta a algunos jugadores. “Después, las vacaciones de verano siguen siendo vacaciones de verano. No creo que los turistas cambien sus hábitos y vengan en otro momento”, subraya Jacques Dupuy.

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El problema no se limita al césped ni al período estival. Los caprichos del tiempo también han debilitado los árboles de la finca. “Cayeron varias durante las distintas tormentas de principios de año y en este momento tengo una cayendo sin previo aviso”, señala.

A pesar de todo, Jacques Dupuy se mantiene positivo: “Como todo el mundo, esperamos con impaciencia la lluvia”, sonríe. Durante su recorrido en el carrito, comienzan a caer algunas gotas, pero no las suficientes para impresionar al dueño del campo de golf. “Allí necesito más que eso”, bromea, “tiene que bajar de 20 a 25 mm y las temperaturas bajan un poco. Allí empezará a reverdecer”, asegura Jacques Dupuy.

*Le prÃ©nom a Ã©tÃ© modifiÃ©.