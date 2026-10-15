Constantino pudo extender su imperio en el cantón de Friburgo

El Golf de la Gruyère podría pasar a manos del Valais.Imagen: Facebook

El empresario del Valais se interesa por el Golf de la Gruyère, en Pont-la-Ville (FR). Se ha firmado un acuerdo sobre el derecho de rechazo.

20.08.2026, 14:55 20.08.2026, 15:57

El Golf de la Gruyère podría pasar a manos del Valais. De acuerdo a La LibertÃ©Christian Constantin, a través de su sociedad inmobiliaria homónima, firmó un acuerdo de derechos de rechazo sobre determinadas parcelas del dominio de Pont-la-Ville (FR).

El periódico de Friburgo explica que el campo de golf está dividido en siete parcelas propiedad de distintas empresas y gestionadas por ellas, cuatro de las cuales pertenecen al antiguo administrador del lugar, Urs Müller, y a su esposa. En 2020, vendió las tres parcelas restantes a un inversor chino que luego se convirtió en el accionista mayoritario del holding Ben Golf Investissements SA, ahora en quiebra, y tomó el control del green.

Urs Müller se había quedado con tres terrenos destinados a viviendas, mientras que uno último, propiedad de su socio, estaba destinado a albergar su futura casa. Es con esta promotora con la que Christian Constantin llegó a un acuerdo, relata La LibertÃ©.

Empresas en quiebra

Contactado por el periódico de Friburgo, el hombre confirma haber firmado dos acuerdos con “CC”. Y añadir con respecto al Valais:

“Tengo muchas esperanzas de que el señor Constantin pueda ser el director de todo el proyecto. El señor Constantin tiene la voluntad, la experiencia y los medios humanos y financieros para tener éxito en este gran proyecto”.

Según el LibertéSin embargo, el expediente no está cerrado, ya que algunas empresas siguen siendo propiedad del inversor chino. Entidades que fueron declaradas en quiebra el 21 de julio por el Tribunal Civil de Gruyère.

Christian Constantin, también contactado por el periódico, no quiso comentar la información, afirmando estar “demasiado ocupado” con el partido del FC Sion contra el Ajax de Ámsterdam previsto para este jueves por la tarde. (jzs)