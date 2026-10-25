Fotos: El voleibol de Newark supera a Marquette en barrida en dos sets

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Deportes
Hunter Hopkins (4) de Marquette volea un servicio desde Newark el miércoles 26 de agosto de 2026 en Newark High School en Newark. (MaKade Ríos para Shaw Local)
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