Calentamientos previos a la Copa del Mundo: Argelia golpea tarde para vencer a Países Bajos

Calentamientos previos a la Copa del Mundo: Argelia golpea tarde para vencer...

Holanda continuó preparándose para la Copa del Mundo con una derrota por 1-0 ante Argelia en Rotterdam.

El delantero del Feyenoord, Anis Hadj Moussa, tuvo la última palabra en su estadio local con un ganador en el minuto 86 cuando cortó hacia adentro con su pie izquierdo y marcó brillantemente.

El portero del Sunderland, Robin Roefs, hizo su debut como sustituto en el descanso mientras que el entrenador de Holanda, Ronald Koeman, realizó nueve cambios durante el juego.

El delantero de la Roma, Donyell Malen, perdió una oportunidad de oro en la primera mitad cuando mandó un disparo amplio desde corta distancia.

Los holandeses fueron cuartofinalistas hace cuatro años y se enfrentarán a Japón, Suecia y Túnez en el Grupo F.

Argelia se enfrentará a Argentina, Austria y Jordania en el Grupo J en su primer Mundial desde 2014.

Italia, que una vez más no logró clasificar a través de los playoffs, venció a Luxemburgo 1-0 gracias a un gol del delantero del Inter, Pio Esposito.

La República Democrática del Congo, que se enfrentará a Colombia, Portugal y Uzbekistán en el Grupo K, empató 0-0 ante Dinamarca en Bélgica.

El equipo congoleño se ha estado preparando para el torneo en Bélgica ya que casi todos sus jugadores y personal están basados en Europa.

Dinamarca, que se perdió la clasificación para la Copa del Mundo después de perder en tanda de penales contra la República Checa en los playoffs en marzo, golpeó dos veces los postes con Joakim Maehle estrellando un disparo en el poste y el capitán Pierre-Emile Hojbjerg golpeando el travesaño con un disparo de larga distancia al inicio de la segunda mitad.