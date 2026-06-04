Damas se ofrece a ayudar a Europa a buscar sospechosos de crímenes de guerra sirios

Damas se ofrece a ayudar a Europa a buscar sospechosos de crímenes...

Las autoridades de Siria han prometido cooperar con los países europeos que investigan crímenes de guerra y violaciones graves cometidas bajo el gobierno de Bashar al-Assad, comprometiéndose a publicar una lista de 1,000 personas buscadas por crímenes durante el mandato del expresidente mientras estados como Suecia actúan contra presuntos perpetradores en su suelo.

La última oferta de cooperación de Damasco ha coincidido con un aumento de las investigaciones europeas sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Siria, basadas en el principio de jurisdicción universal, que permite procesar crímenes internacionales graves independientemente de dónde se cometieron o la nacionalidad de los sospechosos.

Suecia se encuentra entre los países que investigan a presuntos perpetradores que luego se establecieron en Europa.

El programa de radio investigativo en la radio pública de Suecia recientemente identificó a 15 exmilitares y soldados leales a Assad que habían obtenido permisos de residencia en Suecia, en cooperación con la policía sueca y la fiscalía nacional.

Reena Devgun, una fiscal especializada en crímenes de guerra, dijo que los eventos en Siria seguían siendo difíciles de investigar.

En mayo de este año, un tribunal sueco condenó a un ciudadano palestino-sirio pro-Assad con ciudadanía sueca por dos cargos de crímenes de guerra por su papel en el bombardeo de una protesta pacífica contra Assad el 13 de julio de 2012.