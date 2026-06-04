La selección argentina mundialista fue recibida en Kansas City por una escuadra de ciclistas

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Kansas City sabe cómo saludarlos.

La selección argentina Llegó a Kansas City durante el fin de semana. para comenzar su búsqueda para defender su título. Decenas de fanáticos esperaron en el Origin Hotel en Berkley Riverfront, donde se hospeda el equipo, con la esperanza de ser vistos y tal vez una firma.

Luego, a la mañana siguiente, Lionel Messi y su equipo consiguieron un rudo despertar con truenos masivos y sirenas de tornado Desafortunadamente, algo muy común en Kansas City durante la primavera, que ciertamente me despertó en medio de la noche. La tormenta también arruinó la bonita señalización del hotel. ¡Vaya!

Esperemos que la tormenta no haya complicado demasiado las cosas para el trío de ciclistas argentinos que recorrieron en bicicleta todo el camino desde Gualeguaychú, Argentina, a Kansas City para apoyar a su equipo (no mires demasiado de cerca su mapa, que ubica a KC en algún lugar de Canadá).

El triunvirato llegó triunfante, el martes por la mañana después de 300 días y más de 10.000 millas. ¡Mis piernas están cansadas sólo de pensarlo!

Pero lo que realmente me calentó el corazón es que ciclistas locales le dio a Miguel, Vicente y Yamandú una bienvenida muy del Medio Oeste, unirse sobre dos ruedas durante los últimos kilómetros de su viaje. Su ruta los llevó desde el Museo de Arte Nelson-Atkins hasta la orilla del río, a través del carril bici de Gillham. Encontrarlos en su propio idioma, por así decirlo.

Porque si bien no podemos controlar el clima, podemos controlar cómo nos presentamos unos a otros. Esperemos que esta tendencia continúe a medida que lleguen los otros equipos del campamento base en los próximos días.

Más en ¡La aventura de KCUR! hoja informativa que trata sobre encontrar nuevas formas de explorar la región de Kansas City, hemos estado publicando una serie especial sobre nuestros equipos de la Copa Mundial.

Espero que ayude tanto a los lugareños como a los visitantes a conocer estos diversos equipos y tradiciones futbolísticas, y ofrezca un camino para interactuar con nuevas comidas y culturas en la ciudad. Sin mencionar las otras oportunidades para echar un vistazo a las prácticas, unirse a desfiles y más.

Hemos viajado a través Argelia y Inglaterra hasta ahora, con Argentina y los Países Bajos a continuación. Y tenemos aún más guías temáticas de la Copa Mundial hasta el final del torneo, así que asegúrese de estar ¡regístrate en Aventura!

En mi opinión, las partes más divertidas y más humanas del Mundial suceden apagado del terreno de juego.

¿Cómo sabremos cuántos visitantes vinieron realmente a Kansas City?

Una vista general del estadio Arrowhead, rebautizado como estadio de Kansas City, el lunes 11 de mayo de 2026, antes de los partidos de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Kansas City, Missouri.

Mikel Ruder, director general del Crossroads Hotel en el centro de Kansas City, lleva dos años planificando la Copa del Mundo.

El hotel está en camino de agotarse casi por completo los días de partido, pero Ruder dice que tendrá muchas habitaciones disponibles en el medio. La mayoría de los visitantes se quedarán dos noches y el costo promedio de la habitación es $150 más que el año pasado.

Sus clientes representarán una pequeña fracción de los 650.000 turistas que Visit KC espera llegar a Kansas City en junio y julio. Ahora bien, ¿cómo obtuvo Visit KC ese número? Proviene de una proyección de 2,1 millones de “días de visitante” en total durante el transcurso del torneo; cada “día de visitante” representa a un forastero que pasa un día y una noche en la ciudad.

Aunque muchos economistas siguen siendo profundamente escépticos sobre el impacto económico de la Copa del Mundo en las ciudades anfitrionas, algunas de las cifras han comenzado a mejorar a medida que nos acercamos al inicio del torneo.

Andrea O’Hara, directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Alojamiento del Gran Kansas City, dijo que las reservas están aumentando. A falta de semanas, muchos hoteles reportan una ocupación del 50% o más en los días de partido.

Halle Jackson de KCUR informa sobre las últimas cifras de turismo en Kansas City.

Los anfitriones de Airbnb esperaban una ganancia inesperada en la Copa del Mundo, pero para algunos es un “fracaso”

Carlos Moreno / KCUR 89,3 Los carruseles de equipaje del 1 de mayo de 2026 en KCI llevan varios mensajes relacionados con los partidos de la Copa Mundial de la FIFA programados para Kansas City este verano.

Maureen Hosty todavía está esperando interesados. El residente de Kansas City se convirtió en anfitrión de alquiler a corto plazo por primera vez en febrero con la esperanza de beneficiarse del turismo prometido para este verano.

Está intentando alquilar una parte de su casa en River Market que incluye dos dormitorios y dos baños para invitados. Aún así, a menos de dos semanas del inicio, le dijo a KCUR: “No he recibido nada, ni un solo bocado”.

Los funcionarios de Kansas City tomaron medidas para abaratar y facilitar el proceso de alquiler a corto plazo para la Copa del Mundo, y unos 400 residentes aprovecharon el programa.

Según datos del sitio web de análisis de alquileres a corto plazo AirDNA, Kansas City, la ciudad anfitriona más pequeña, experimentó el mayor aumento de listados de Airbnb desde junio de 2025 entre todas las ciudades anfitrionas.

Pero muchos terminaron en un barco similar al de Hosty: reduciendo sus precios y requisitos de estadía mínima, esperando visitantes que simplemente no aparecen.

Celisa Calacal de KCUR investigó el tema .

Aumentan las incautaciones de cocaína en Kansas City antes de los partidos del Mundial

La Patrulla Estatal de Nebraska confiscó 525 libras de cocaína el 26 de mayo después de una parada de tráfico en la Interestatal 80.

El Departamento de Policía de Kansas City está preparado para la cocaína. Mucha cocaína.

“Una de las cosas que nos dijeron fue que vamos a ver una afluencia de muchos narcóticos que tradicionalmente no habíamos visto en esta área desde hace un tiempo”, dijo sobre la Copa del Mundo el mayor Jim Buck, que dirige la unidad de Investigaciones Especiales del KCPD. “El más importante es la cocaína”.

Buck dijo a la Legislatura del condado de Jackson que el año pasado el KCPD experimentó un aumento del 200% en las incautaciones de cocaína. A medida que se acerca el primer partido de la Copa Mundial a finales de este mes, las interdicciones han aumentado. “Incluso hemos tenido una incautación en los últimos tres meses de casi 400 libras de cocaína que se dirigía al área de Kansas City”, dijo.

Un estudio realizado en Inglaterra encontró que el consumo de drogas, especialmente cocaína y ketamina, “aumenta significativamente” durante los partidos de la Copa Mundial y durante el concurso de canciones de Eurovisión.

Sam Zeff de KCUR estuvo husmeando en esta historia (no literalmente).

Lawrence High School da la bienvenida al equipo de Argelia para la Copa del Mundo

Cortesía del equipo de vídeo de Lawrence High School Los estudiantes de LHS se preparan para tomas con drones del cuerpo estudiantil, reunido para dar la bienvenida a la ciudad a los jugadores de fútbol argelinos.

¿Qué debe hacer un estudiante cuando intenta darle la bienvenida a un equipo de fútbol a su ciudad y solo tiene un día para grabar un video?

Haz como la escuela secundaria Lawrence El equipo de producción de video lo hizo el 14 de mayo. . Llevaron a los estudiantes al campo de fútbol, ​​tomaron una foto con un dron y dieron la bienvenida al equipo nacional argelino a Lawrence para la Copa Mundial de la FIFA en Kansas City el próximo mes.

“Normalmente, con algo como esto, esperas tener al menos un día. Tuvimos que editarlo todo en menos de un día escolar”, dijo Liam Meléndez, director de video. “Tenemos que entregar nuestras computadoras portátiles mañana”.

Naomi Sui Pang nos trae esta historia. Y mirala vídeo en el TikTok de KCUR.

Pateando la pelota por Kansas City

Carlos Moreno / KCUR 89,3 Un gran cartel de Lionel Messi cuelga en la esquina sureste del Hotel Origin en Berkley Riverfront, donde se hospeda la selección argentina de fútbol.

¿La peor ciudad del Mundial? Hay muchas razones para ser escépticos ante un “estudio” muy publicitado de una red de apuestas deportivas que califica a Kansas City como el peor anfitrión de la Copa del Mundo en términos de experiencia para los fanáticos. Pero vale la pena prestar atención a las críticas sobre la transitabilidad de Arrowhead y la falta de opciones de alojamiento en estadios. ( La estrella de Kansas City )

Hay muchas razones para ser escépticos ante un “estudio” muy publicitado de una red de apuestas deportivas que califica a Kansas City como el peor anfitrión de la Copa del Mundo en términos de experiencia para los fanáticos. Pero vale la pena prestar atención a las críticas sobre la transitabilidad de Arrowhead y la falta de opciones de alojamiento en estadios. ( ) Viaje a JoCo: Desde Shawnee Mission Park hasta Prairiefire y más allá, las ciudades del condado de Johnson están ofreciendo sus propias fiestas y festividades para ver la Copa Mundial para aquellos que no quieren las multitudes del Fan Festival. Aquí es donde encontrarlos. ( Correo del condado de Johnson )

Desde Shawnee Mission Park hasta Prairiefire y más allá, las ciudades del condado de Johnson están ofreciendo sus propias fiestas y festividades para ver la Copa Mundial para aquellos que no quieren las multitudes del Fan Festival. Aquí es donde encontrarlos. ( ) Copia de seguridad del pasaporte: Internacional Los visitantes de Kansas City que pierdan sus pasaportes o necesiten ayuda para viajar pueden obtener ayuda en un nuevo centro consular en el Centro de Convenciones de Overland Park, algo que ninguna otra ciudad del país ha hecho. Correo del condado de Johnson)

Internacional Los visitantes de Kansas City que pierdan sus pasaportes o necesiten ayuda para viajar pueden obtener ayuda en un nuevo centro consular en el Centro de Convenciones de Overland Park, algo que ninguna otra ciudad del país ha hecho. Rotura de cono: Los proyectos de obras viales estatales alrededor de Kansas City se detendrán durante la Copa del Mundo, y las calles de Westport se reabrirán mientras KC Water se toma un descanso de sus arreglos de infraestructura de aguas pluviales. ( zorro4 )

Los proyectos de obras viales estatales alrededor de Kansas City se detendrán durante la Copa del Mundo, y las calles de Westport se reabrirán mientras KC Water se toma un descanso de sus arreglos de infraestructura de aguas pluviales. ( ) Alerta de tráfico: La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, anunció una asociación con la aplicación Simply Report para ayudar a identificar posibles casos de trata de personas en torno a la Copa del Mundo. Missouri tiene una de las tasas más altas de trata de personas en los EE. UU. ( KBIA )

La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, anunció una asociación con la aplicación Simply Report para ayudar a identificar posibles casos de trata de personas en torno a la Copa del Mundo. Missouri tiene una de las tasas más altas de trata de personas en los EE. UU. ( ) ¿Quién va ahí? Los residentes cerca del Complejo Deportivo Truman necesitarán obtener un permiso para entrar y salir de su propio vecindario durante los días de partido de la Copa Mundial. ( zorro4 )

Los residentes cerca del Complejo Deportivo Truman necesitarán obtener un permiso para entrar y salir de su propio vecindario durante los días de partido de la Copa Mundial. ( ) Ver equipo de Holanda: Los aficionados de la Oranje que viven en Riverside, además de los abonados de Current, podrán acceder para obtener entradas gratuitas para ver un entrenamiento de la selección holandesa el próximo miércoles 10 de junio en su base de entrenamiento de Current. ( Orilla y Actual )

Joyce Smith / Noticias de Startlandia Daniel Oordt, el hombre del traje naranja, comparte vítores con los miembros del equipo Boulevard en Kansas City.

Pateando la pelota por todo el continente

Ese es el billete: Nueva York y Nueva Jersey Los fiscales generales han iniciado una investigación sobre la FIFA por los precios de las entradas y las tácticas de venta. ( NPR )

Nueva York y Nueva Jersey Los fiscales generales han iniciado una investigación sobre la FIFA por los precios de las entradas y las tácticas de venta. ( ) Vigilancia de estafas: Las autoridades de California están advirtiendo a los clientes sobre posibles “ofertas” de entradas para la Copa Mundial que realmente son demasiado buenas para ser verdad. A continuación se ofrecen algunos consejos para identificar estafas. ( KQED )

Las autoridades de California están advirtiendo a los clientes sobre posibles “ofertas” de entradas para la Copa Mundial que realmente son demasiado buenas para ser verdad. A continuación se ofrecen algunos consejos para identificar estafas. ( ) Recepción fría: Los estadounidenses se oponen ampliamente a que los agentes de ICE patrullen los estadios estadounidenses durante la Copa del Mundo, según una nueva encuesta. El apoyo a permitir que la selección nacional de Irán juegue en el país también es alto y bipartidista. ( Correo de Washington )

Los estadounidenses se oponen ampliamente a que los agentes de ICE patrullen los estadios estadounidenses durante la Copa del Mundo, según una nueva encuesta. El apoyo a permitir que la selección nacional de Irán juegue en el país también es alto y bipartidista. ( ) O no, Canada: El costo de albergar su parte de los partidos de la Copa Mundial le costará a Canadá más de mil millones de dólares, según el último informe, el doble de lo prometido originalmente. ( Medios públicos de Buffalo Toronto )

El costo de albergar su parte de los partidos de la Copa Mundial le costará a Canadá más de mil millones de dólares, según el último informe, el doble de lo prometido originalmente. ( ) ¿Siempre más verde? La FIFA encargó un tipo especial de campo de fútbol con césped natural y sintético en los 16 estadios. ( KNKX )

La FIFA encargó un tipo especial de campo de fútbol con césped natural y sintético en los 16 estadios. ( ) Informe del equipo: Desde adolescentes hasta veteranos, conozca a algunos de los 1248 jugadores de fútbol que competirán en la Copa Mundial 2026. ( El Atlético )

Desde adolescentes hasta veteranos, conozca a algunos de los 1248 jugadores de fútbol que competirán en la Copa Mundial 2026. ( ) ‘Inevitable’: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está rehaciendo el fútbol mundial a su propia imagen. ¿Pero podrá el deporte sobrevivir a él? ( El neoyorquino )

Control de temperatura

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